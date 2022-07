Formule 1

F1 : L'idée d'Ocon pour la révolution du GP de France

Publié le 22 juillet à 08h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors que le Grand Prix de France de Formule 1 est menacé de disparaitre du calendrier, Esteban Ocon (Alpine) a tenu à défendre l’épreuve tricolore, vantant la place importante de l’Hexagone dans le sport automobile. Le pilote français a même émis l’idée d’une course sur le légendaire circuit Bugatti au Mans.

Ce week-end, la Formule 1 se rend en Provence, plus précisément au Castellet, afin de disputer le Grand Prix de France, douzième manche de la saison 2022. Sur le circuit Paul Ricard, la course qui aura lieu ce dimanche pourrait bien être la dernière dans l’Hexagone avant un long moment. En effet, le contrat liant les promoteurs du GP de France et la catégorie reine du sport automobile prend fin à l’issue de l’année 2022, et aucune prolongation de bail n’a pour le moment été signée. Une situation qui inquiète le pilote tricolore Esteban Ocon, désireux de vouloir conserver au calendrier une course à domicile.

F1 - GP de France : Le coup de gueule d'Esteban Ocon https://t.co/3HIbFCXyar pic.twitter.com/EKrnn4HpDb — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

« La France a une place en Formule 1 »

« Bien sûr, la Formule 1 est très demandée en ce moment, on sait tous qu'il y a plusieurs pays différents qui demandent qu'un Grand Prix ait lieu chez eux. Et on ne peut pas aller partout, malheureusement ; il y a toujours des rumeurs que l'on entend. Mais j'ai discuté avec Stefano Domenicali [le patron de la F1], j'ai vu ce qu'il avait dit dans la presse aussi. Et mon point de vue est que oui, la France a une place en Formule 1 » a déclaré Esteban Ocon dans des paroles rapportés par Motorsport.com .

Ocon fera tout pour que le GP de France perdure

L’actuel huitième au championnat du monde des pilotes a ensuite appuyé ses propos : « On dit Grand Prix partout où l'on va, et c'est un mot français. On a une grosse communauté sports mécaniques et automobile. Si l'avenir n'est pas au Paul Ricard, alors je suis sûr qu'il y aura d'autres endroits qui seraient heureux d'accueillir le Grand Prix de France, et s'il y a des discussions pour l'avenir, j'y prendrai part et je ferai mon maximum pour que ça se fasse » .

Ocon veut un GP de France au Mans