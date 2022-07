Formule 1

F1 : Ses tensions avec Hamilton, Romain Grosjean dit tout

Publié le 21 juillet à 08h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors qu’il a quitté la Formule 1 fin 2020 après son terrible accident lors du Grand Prix de Bahrein, Romain Grosjean, aujourd’hui pilote en IndyCar, s’est exprimé sur ses rapports parfois tumultueux avec Lewis Hamilton, tout en admettant avoir beaucoup de respect pour le septuple champion du monde.

Après neuf saisons et demi en Formule 1, la carrière de Romain Grosjean dans la catégorie reine du sport automobile s’est brutalement terminée le 29 novembre 2020, quelques secondes seulement après le départ du Grand Prix de Bahreïn. Alors qu’il tentait une manœuvre de dépassement, le Français, à l’époque pilote pour Haas, entre en collision avec Daniil Kvyat (Alpha Tauri) et fonce s’écraser à plus de 200km/h dans le rail de sécurité. Le choc est d’une telle violence que la monoplace prend feu. Fort heureusement, après 28 secondes coincé dans les flammes, Grosjean parvient à s’extraire miraculeusement de son baquet. Il s’en sort alors avec d’importantes brûlures, qui l’empêchent de se présenter aux deux dernières courses de la saison 2020, et mettent prématurément un terme à son aventure en F1.

F1 - GP de France : Lewis Hamilton va être remplacé https://t.co/r7GISD9ilB pic.twitter.com/NbCGWsMb7k — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Grosjean, une riche et longue carrière en F1

S’il a connu de grandes difficultés au cours de ses dernières saisons en Formule 1, en pilotant une Haas qui fût l’une des voitures les moins performantes du plateau, Romain Grosjean a tout de même eu l’occasion de se battre pour des podiums voire des victoires plus tôt dans sa carrière, en 2012 et 2013. Deux saisons pendant lesquelles le Français s’est notamment battu en piste avec Lewis Hamilton (Mercedes). Toutefois, ce n'est pas en piste que les tensions entre les deux hommes étaient à leur paroxysme.

Une relation tumultueuse avec Lewis Hamilton ?

Au cours de la saison 2020, Lewis Hamilton, désireux de soutenir le mouvement Black Lives Matter pour lutter contre les discriminations raciales, posait un genou à terre avant chaque Grand Prix, et souhaitait que l’ensemble des pilotes le fassent pour apporter leur soutien. Problème : personne ne suivait le Britannique, qui en a voulu à Romain Grosjean, alors président du GPDA (l’Association des Pilotes de Grand Prix) de ne pas utiliser sa fonction très influente au sein du paddock pour inciter les autres pilotes de la grille à effectuer le même geste. Toutefois, l’ancien pilote Lotus ne semble pas en vouloir au septuple champion du monde.

« Oui, j’aime bien Lewis Hamilton »