Formule 1

Nouveau duel entre Leclerc et Verstappen, Hamilton en embuscade

Publié le 24 juillet à 10h35 par Pierrick Levallet

Pour cette douzième étape de la saison de Formule 1, c’est Charles Leclerc qui partira en pole position du Grand Prix de France ce dimanche suivi par Max Verstappen et Sergio Pérez. Une nouvelle bataille pour la course au titre est donc à prévoir sur le circuit Paul Ricard. Mais Lewis Hamilton pourrait également créer la surprise sur le tracé du Castellet et confirmer son retour en forme.

Douzième manche de cette saison de Formule 1, le Grand Prix de France pourrait bien être la scène d’un spectacle grandiose pour ce qui pourrait être sa dernière course avant un moment. Après des préparatifs rondement menés pendant les essais libres, les pilotes ont pris part aux qualifications ce samedi. Naturellement, les caméras ont été braquées sur la Ferrari de Charles Leclerc ainsi que sur les Red Bull. Et avant même le départ du Grand Prix, le Monégasque a envoyé un message clair à Max Verstappen.

Leclerc seul face aux Red Bull

En effet, c’est bien Charles Leclerc qui partira en pole position de ce Grand Prix de France. Le Monégasque a devancé les deux Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Pérez lors des qualifications ce samedi. Une nouvelle bataille devrait donc avoir lieu entre le Monégasque et le Néerlandais. Les deux pilotes sont les acteurs principaux de la course au titre et devraient donc se livrer une nouvelle bataille. Max Verstappen entend bien creuser cet écart alors que Charles Leclerc compte profiter de sa forme du moment pour prendre l’avantage sur son rival. Sergio Pérez, troisième au classement général, pourrait également avoir un coup à jouer, au même titre que Lewis Hamilton. Quatrième sur la grille de départ, le Britannique confirme son retour en forme et pourrait surprendre les Red Bull et Charles Leclerc ce dimanche. Son coéquipier, George Russell, s’élancera de la sixième place derrière Lando Norris. Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo et un Français viennent compléter le top 10. Contrairement à Pierre Gasly, 14e sur la grille, Esteban Ocon a atteint la Q3 ce samedi et partira ainsi de la 10e place.

Carlos Sainz Jr en fond de grille

Carlos Sainz Jr, lui, aura une tâche difficile lors de ce Grand Prix de France. Initialement pénalisé de dix places par la FIA après avoir pris une troisième unité de contrôle électronique pour ce week-end de course suite à sa casse moteur en Autriche, l’Espagnol a vu Ferrari faire un quatrième changement sur le moteur de sa monoplace. C’est donc en fond de grille que le coéquipier de Charles Leclerc partira. Carlos Sainz Jr devra ainsi remonter tout le peloton s’il veut être en mesure d’apporter son soutien au Monégasque face à Max Verstappen ce dimanche. Kevin Magnussen a écopé de la même sanction pour avoir apporté de nombreux changements sur sa Haas (nouveau moteur, nouveau turbo, nouvel MGU-H, nouvel MGU-K).

La grille de départ du GP de France

1- Charles Leclerc (Ferrari)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Sergio Pérez (Red Bull)

4- Lewis Hamilton (Mercedes)

5- Lando Norris (McLaren)

6- George Russell (Mercedes)

7- Fernando Alonso (Alpine)

8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9- Daniel Ricciardo (McLaren)

10- Esteban Ocon (Alpine)

11- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12- Sebastian Vettel (Aston Martin)

13- Alexander Albon (Williams)

14- Pierre Gasly (AlphaTauri)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

17- Mick Schumacher (Haas)

18- Nicholas Latifi (Williams)

19- Carlos Sainz Jr (Ferrari)

20- Kevin Magnussen (Haas)