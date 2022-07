Formule 1

GP de France : Leclerc met la pression sur Verstappen et Red Bull

Publié le 23 juillet à 17h35 par Bernard Colas mis à jour le 23 juillet à 17h54

Non loin de chez lui, Charles Leclerc a été le plus rapide ce samedi sur le circuit Paul Ricard. Le Monégasque de Ferrari a signé sa 7e pole position de la saison, devançant les deux Red Bull pilotés par Max Verstappen et Sergio Perez. En revanche, les Français n’ont pas brillé à domicile.

Pour la 12e manche de la saison, les pilotes sont au Castellet pour le Grand Prix de France. La mi-saison vient d'être franchie et Max Verstappen domine le classement général avant 38 points d’avance sur son dauphin Charles Leclerc, qui espère profiter de ce week-end pour rattraper son retard. Ferrari s’était illustré ce vendredi sur le circuit Paul Ricard en dominant les deux premières séances d’essais libres avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, mais ce samedi, Max Verstappen a été le plus rapide lors de la troisième séance, avant les qualifications.

Charles Leclerc en pole position

Alors que Red Bull a commencé la journée avec des performances plus encourageantes, c’est bien Charles Leclerc et Ferrari qui ont dominé les qualifications du Grand Prix de France ce samedi. Le Monégasque a réalisé le meilleur temps en 1’30"872, devançant de 0''304 Max Verstappen. Sa 7e pole position de sa saison, la 16e de sa carrière. Charles Leclerc a pu bénéficier de l’apport de Carlos Sainz, qui lui a donné l’aspiration lors de ses tours de Q3 alors que l’Espagnol partira en fond de grille dimanche après avoir changé le moteur de sa monoplace au-delà du quota autorisé par saison. « C'est un grand tour pour moi. J'ai reçu l'aide de Carlos. Il m'a donné une aspiration exceptionnelle. C'est un travail d'équipe. Après la Q1, j'ai été assez surpris de notre rythme. Tout s'est allumé en Q3 », s’est réjoui Charles Leclerc au micro de Canal +. Sergio Pérez (Red Bull) complète le podium tandis que Lewis Hamilton (Mercedes), 4e, l’accompagnera en deuxième ligne.

Charles Leclerc décroche la pole grâce à l'aide de Carlos Sainz ! 🔝🚀 Le Monégasque réalise un chrono magnifique, en mettant 3 dixièmes à Max Verstappen et 4 dixièmes sur Sergio Perez #FrenchGP 🇫🇷 | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/H78A4VE9mF — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 23, 2022

Les Français n’ont pas brillé

Les Français n’ont quant à eux pas eu l’occasion de briller à domicile. À cause d'un tête-à-queue d'Alexander Albon (Williams), Pierre Gasly (AlphaTauri) a dû stopper son dernier tour et n'a pu participer à la Q2, l’obligeant à partir à la 14e place sur la ligne de départ. De son côté, Esteban Ocon (Alpine) n'a réalisé que le 12e temps et a été éliminé au terme des Q2. Son coéquipier Fernando Alonso s’élancera de son côté en 7e position, derrière Lando Norris (McLaren) et George Russel (Mercedes).

La grille de départ du Grand Prix de France

1- Charles Leclerc (Ferrari)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Sergio Perez (Red Bull)

4- Lewis Hamilton (Mercedes)

5- Lando Norris (McLaren)

6- George Russell (Mercedes)

7- Fernando Alonso (Alpine)

8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9- Daniel Ricciardo (McLaren)

10- Esteban Ocon (Alpine)

11- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12- Sebastian Vettel (Aston Martin)

13- Alex Albon (Williams)

14- Pierre Gasly (AlphaTauri)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17- Mick Schumacher (Haas)

18- Nicholas Latifi (Williams)

19- Kevin Magnussen (P) (Haas)

20- Carlos Sainz (P) (Ferrari)