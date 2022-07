Formule 1

F1 : Les victoires historiques du GP de France

Ce week-end, la Formule 1 pose ses valises au Castellet pour le Grand Prix de France. L'édition 2022 pourrait d'ailleurs être la dernière avant un bon moment pour cette course puisqu'elle pourrait bien disparaître du calendrier dès la saison prochaine. Pourtant, le Grand Prix de France a une certaine part d'histoire en Formule 1 étant donné que quelques victoires historiques ont été signées sur ses différents tracés à travers les années.

Ce dimanche, c’est au Castellet que les pilotes de Formule 1 vont rouler. Le Grand Prix de France est la douzième étape du calendrier de cette saison. Depuis le début de saison, Red Bull et Ferrari se livrent un grand duel pour le titre de champion du monde. Pour le moment, l’avantage est à l’écurie autrichienne. Max Verstappen - le leader du classement général - dispose de 38 points d’avance sur son dauphin Charles Leclerc et entend bien creuser encore un peu plus l’écart. Par ailleurs, l’édition 2022 du Grand Prix de France pourrait bien être la dernière avant un certain temps puisque son contrat expire à l’issue de la saison et n’a toujours pas été renouvelé. C’est un Grand Prix plein d’histoire qui pourrait donc être amené à disparaître prochainement.

Le très beau geste de Jacky Ickx en 1968

Plusieurs victoires historiques ont eu lieu lors du Grand Prix de France au fil des années. En 1968, la course s’effectuera dans des conditions climatiques exécrables sur le tracé de Rouen-les-Essarts. Et elle sera marqué par le terrible accident du Français Jo Schlesser, qui effectuait ses débuts en Formule 1. Ayant décroché la victoire, le Belge Jacky Ickx sera l'auteur d'un très beau geste puisqu'il viendra déposer son bouquet de fleur sur le lieu de l’accident afin de rendre hommage au pilote de Honda décédé. Cette édition marquera la fin du Grand Prix de France sur le circuit de Rouen-les-Essarts, qui alternera ensuite entre le tracé Paul Ricard, celui de Charade ou encore celui de Dijon-Prenois.

Quatre français dans le top 5 en 1982

En 1981, Alain Prost a remporté sa première victoire en Formule 1 à domicile. Au volant de sa Renault, le pilote français s’est imposé avec un peu plus de deux secondes d’avance sur le Britannique de chez McLaren John Watson et devançait très nettement ses compatriotes René Arnoux et Didier Pironi. Mais c’est en 1982 que la France va frapper un énorme coup sur le circuit Paul Ricard. Cette année-là, quatre pilotes français occuperont les premières places. René Arnoux finira en tête, devant Alain Prost, Didier Pironi et Patrick Tambay. Sur le podium, quelques tensions naîtront entre les deux premiers, coéquipiers chez Renault à l’époque. Alain Prost - alors en meilleure position dans la course au titre - accusera René Arnoux de ne pas avoir joué le jeu d’équipe. Un an plus tard, en 1983, Alain Prost remportera le Grand Prix de France une nouvelle fois avec Renault puis décrochera la victoire en 1988, 1989, 1990 et 1993 chez McLaren et Ferrari. Au total, Alain Prost aura remporté à six reprises le Grand Prix de France, mais sera détrôné quelques années plus tard par un autre pilote légendaire de la Scuderia .

Schumacher sacré champion du monde à Magny-Cours en 2002

Au fil des années, Michael Schumacher se montrera comme un véritable spécialiste du Grand Prix de France. Logé à Magny-Cours à l’époque, l’Allemand aura remporté la victoire à plusieurs reprises, la première étant en 1994. Mais c’est en 2002 que le pilote emblématique de Ferrari marquera l’histoire. Cette année-là, Michael Schumacher fait face au jeune et prometteur Kimi Räikkönen. Le Finlandais, au volant de sa McLaren, menait notamment la course jusqu’à ce qu’il fasse une erreur qui va lui être fatale. Pressé par un Michael Schumacher déterminé à ne pas lâcher l’affaire, Kimi Räikkönen va finir par glisser sur une flaque d’huile, laissant ainsi la première place à l’Allemand. Grâce à cette victoire, Michael Schumacher sera sacré champion du monde alors qu’il restera encore six Grand Prix à disputer. Jamais un champion n’avait été sacré aussi tôt dans la saison avant lui. En 2006, il remportera une nouvelle fois le Grand Prix de France à l’occasion des cent ans de ce dernier. Ce sera la dernière fois que Michael Schumacher sortira victorieux sur le tracé de Magny-Cours et est encore aujourd’hui le recordman du nombre de victoires en France (8, devant les 6 d’Alain Prost).

Hamilton victorieux pour le retour du GP de France

Après avoir disparu du calendrier entre 2009 et 2017, c’est en 2018 que le Grand Prix de France fait son retour avec un circuit déjà connu : le tracé Paul Ricard du Castellet. À cette époque, Mercedes est à son apogée. L’écurie allemande domine la Formule 1 d’une main de maitre après avoir vu ses pilotes être sacrés champions du monde lors des quatre saisons précédentes (Lewis Hamilton en 2014, 2015 et 2017, Nico Rosberg en 2016). Pour le retour du Grand Prix de France en 2018, Lewis Hamilton entend bien faire de grandes choses, d’autant plus qu’il a l’opportunité d’écrire l’histoire. Et il saisira parfaitement cette occasion puisqu’il décrochera la victoire devant Max Verstappen et Kimi Räikkönen. Grâce à ce succès, le pilote de Mercedes deviendra le seul à avoir décroché une victoire sur chacun des tracés du calendrier de 2018.