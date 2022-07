Formule 1

F1 - GP de France : La surprenante révélation de Lewis Hamilton

Publié le 24 juillet à 21h35 par La rédaction

Ce week-end se tenait le Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Une course qui a tenu toutes ses promesses et qui a vu triompher le pilote Red Bull Max Verstappen. Ce Grand Prix a également été marqué par une chaleur écrasante, plus de 35°C dans les gradins, mais un goudron chauffé à bloc qui a atteint les 57°C. De quoi mettre les pilotes à rude épreuve comme Lewis Hamilton, victime d'une mésaventure.

Le Grand Prix de France a tenu toutes ses promesses. Le leader au classement des pilotes, Max Verstappen (Red Bull), s'est imposé devant Lewis Hamilton (Mercedes) et George Russell. Le Néerlandais est plus que jamais favori à sa propre succession suite à la sortie de piste de Charles Leclerc (Ferrari) dans le 11ème virage du 18ème tour. Une maladresse qui relègue désormais le pilote monégasque à 63 longueurs de son rival. Une mauvaise opération pour Leclerc dans un Grand Prix où les pilotes ont souffert de la chaleur.

MAX VERSTAPPEN WINS IN FRANCE!!!A dominant display by the Dutchman who didn't put a foot wrong to take glory at Le Castellet 👊#FrenchGP #F1 @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/1SS1Xj13p1 — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

« Ma bouteille d'eau ne marchait pas »

À l'issue de son 300ème Grand Prix, le septuple champion du monde Lewis Hamilton est revenu sur sa superbe deuxième place. Auteur d'un magnifique départ qui lui a permis de doubler Sergio Pérez (Red Bull), le Britannique a profité de l'erreur de pilotage de Charles Leclerc pour monter sur la deuxième marche du podium. Mais ce ne fut pas simple pour Hamilton qui avoue avoir énormément souffert après avoir été d'une mésaventure dans sa monoplace. « Il a fait super beau, et en fait, la course a été dure car ma bouteille d'eau ne marchait pas. Je n'ai pas vu mon poids [à la pesée], mais je présume que [j'ai perdu] aux alentours de trois kilos. J'ai hâte de finir ma boisson ! », confie Hamilton dans des propos rapportés par motosport.com .

« Quel super résultat ! »

Lewis Hamilton a réalisé l'une des plus belles courses de sa saison. Le pilote Mercedes était très démonstratif à la fin du GP, satisfait du travail de son équipe, et très souriant sur le podium. Un retour en grâce pour Hamilton qui prenait part à son 300ème Grand Prix ce week-end. Le Britannique revient sur sa performance. « Quel super résultat, vu comme nous étions loin de ces gars-là tout le week-end ! La fiabilité, c'est un domaine où mon équipe excelle. Toutes mes félicitations à l'équipe dans les deux usines et à l'équipe ici : sans eux, nous n'aurions pas pu avoir ce podium, et George a fait du super travail aujourd'hui également », souligne l'ancien champion du monde.

« Ça va être dur de les battre »