Formule 1

F1 - GP de France : Charles Leclerc abandonne, sa terrible annonce

Publié le 24 juillet à 18h35 par Bernard Colas

Ce dimanche, Charles Leclerc a connu une désillusion de plus sur le circuit Paul Ricard. Après avoir perdu le contrôle de sa monoplace dans le virage 11 au 18e tour, le Monégasque a été contraint à l’abandon, son troisième de la saison. De quoi l’éloigner un peu plus du titre comme l’a reconnu le principal intéressé, dépité.

Le cri de rage lâché par Charles Leclerc restera comme l’un des moments marquants de cette saison 2022 de Formule 1. Non loin de chez lui au Castallet, le Monégasque espérait rattraper son retour sur Max Verstappen, qui comptait 38 points d’avance sur son dauphin avant la course, mais le pilote Ferrari a connu une nouvelle désillusion ce dimanche. Deux semaines après sa victoire en Autriche, et alors qu’il menait tranquillement la course après être parti en pole position, Charles Leclerc a été contraint à l’abandon.

Nouvel abandon de Charles Leclerc, le titre s’éloigne

Sorti de la piste au 18e tour dans le virage 11, Charles Leclerc a tapé dans le mur de pneus et a été contraint à l’abandon, encore une fois. C’est la troisième fois sur les sept dernières courses que le Monégasque de Ferrari ne termine pas un Grand Prix, un terrible coup dur dont a conscience le principal intéressé, qui a lâché un immense cri de rage à la radio. Charles Leclerc s'est plaint de sa pédale d’accélérateur, un problème similaire à celui qu’il avait déjà eu en Autriche et qui lui avait valu quelques sueurs froides dans les derniers tours. Interrogé sur cette désillusion, le pilote de 24 ans n’a pas mâché ses mots, rejetant finalement la faute sur lui.

Le cri de rage de Charles Leclerc à la radio après son abandon 📻🔊#FrenchGP 🇫🇷 | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/rBLdIqVlIT — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 24, 2022

« Si je continue comme ça, je ne mérite pas ce titre »

« Je n’ai pas encore vu les données, je ne sais pas si j’ai eu un problème d’accélérateur mais je ne crois pas. C’était ma faute. Je n’ai juste pas réussi à mettre la marche arrière mais c’est un détail. Si je continue comme ça, je ne mérite pas ce titre. S’il me manque 25-30 points en fin de saison pour le titre, entre ma faute à Imola et celle-ci, je ne pourrais m’en prendre qu’à moi-même , a-t-il indiqué, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Oui, je suis déçu. Ce n’est pas assez bien de ma part. Je suis performant à un haut niveau, comme je l’ai fait toute la saison, mais si je continue à faire ces erreurs, cela ne sert à rien. Je perds trop de points, 7 à Imola, 25 ici alors que nous avions probablement la meilleure voiture encore. Je vais essayer de m’améliorer mais ce n’est pas bon. C’est inacceptable. »

