Formule 1

GP de France: Verstappen déroule, nouvelle catastrophe pour Leclerc

Publié le 24 juillet à 16h58 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 24 juillet à 16h58

Deux semaines après la victoire de Charles Leclerc en Autriche, Max Verstappen a remis les pendules à l’heure. Le leader du championnat a profité d’une nouvelle catastrophe de Ferrari pour creuser l’écart au classement des pilotes. Derrière, Mercedes a réalisé le doublé avec Lewis Hamilton et George Russell qui sont montés sur le podium.

Ce Grand Prix de France avait de l’intérêt à tous les niveaux. Sportif évidemment puisque la course au titre continue de battre son plein entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Après sa victoire en Autriche, le Monégasque était revenu à 38 points du leader du championnat, une aubaine vu le retard qui avait été pris. Mais l’intérêt de ce Grand Prix n’était pas que sportif puisqu’il s’agissait peut-être de la dernière course de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard, un événement non négligeable.

Leclerc maîtrise Verstappen…

Sur une piste chauffée à plus de 50 degrés, les différentes stratégies des écuries s’annonçaient primordiales. Malgré la pression de Max Verstappen, Charles Leclerc n’a pas tremblé au départ. Le pilote Ferrari a conservé son avance et le Néerlandais n’a jamais pu le dépasser. Derrière, Lewis Hamilton a annoncé la couleur en dépassant Sergio Perez, parti en troisième position, dès l’extinction des feux. Mais le tournant de la course, c’est la nouvelle mésaventure de Charles Leclerc qui semblait pourtant maîtriser son sujet…

… avant de partir à la faute

Seul en tête et solide face aux offensives de Max Verstappen, Charles Leclerc avait vu tout juste. Jusqu’à une nouvelle sortie de route… Dans un virage pourtant large, le Monégasque a semble-t-il été trompé par sa pédale d’accélération qui serait restée bloquée. Il y a deux semaines, Leclerc avait connu même mésaventure en Autriche mais il avait pu tenir le rythme jusqu’à l’arrivée. Cette fois-ci, le second du championnat n’aura même pas pu terminer la course. Une catastrophe de plus pour Ferrari qui a profité à Max Verstappen qui n’en demandait pas tant.

Le cri de rage de Charles Leclerc à la radio après son abandon 📻🔊#FrenchGP 🇫🇷 | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/rBLdIqVlIT — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 24, 2022

Verstappen en solitaire, un doublé pour Mercedes

Un peu chahuté par le retour de Charles Leclerc, Max Verstappen devait marquer le coup au Castellet. Grâce à l’abandon de son concurrent principal, le champion du monde en titre a pris tranquillement la tête du Grand Prix et il ne l’a jamais lâché. Une nouvelle victoire maîtrisée de bout en bout pour Max Verstappen qui se rapproche gentiment d’un deuxième titre de champion du monde. Derrière le vainqueur, c’est Mercedes qui complète le podium. Auteur d’une nouvelle très bonne course, Lewis Hamilton a décroché son quatrième podium sur les quatre dernières courses. Mais cette fois, le pilote anglais montera sur la deuxième marche juste devant George Russell. Son jeune coéquipier a réalisé un retour impressionnant sur Sergio Perez qu’il a dépassé à quelques tours de l’arrivée.

Épatant Carlos Sainz

Seule petite satisfaction pour Ferrari, la course de Carlos Sainz. Parti en 19ème position, l’Espagnol a été épatant de bout en bout jusqu’à prétendre à une place sur le podium. Sur un nouveau choix étrange, Ferrari l’a rappelé au stand et Sainz n’a pas pu faire mieux qu’une 5ème place. Mais vu sa position de départ sur la grille, Carlos Sainz ne devrait pas s’en plaindre… Au championnat, Max Verstappen creuse donc l’écart après son succès sur le Grand Prix de France et prend 63 points d’avance sur Charles Leclerc. A mi-saison, la messe est presque dite.