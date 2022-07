Formule 1

F1 - GP de France : Leclerc se fait charger de partout

26 juillet

Charles Leclerc a vécu une nouvelle désillusion dimanche lors du Grand Prix de France. Alors qu’il partait de la pole position, le pilote Ferrari s’est rendu coupable d’une sortie de route au 18e tour, le forçant à abandonner. S’il a assumé son erreur, certains observateurs de la Formule 1 ne sont pas tendres avec le Monégasque.

« Je ne mérite pas de remporter le championnat . » À l’issue du Grand Prix de France dimanche, Charles Leclerc n’y est pas allé par quatre chemins. Le pilote Ferrari a clairement pris ses responsabilités et assumé son erreur, qui lui a peut-être coûté la victoire sur le circuit du Castellet. Parti de la pole position et alors qu’il résistait aux assauts de Max Verstappen, le Monégasque s’est rendu coupable d’une sortie de route lors du 18e tour, voyant sa voiture finir dans le mur. Une faute qui l’a contraint à abandonner.

« Pour devenir un champion, vous ne pouvez pas faire ces erreurs »

Certains observateurs de la Formule 1 n’ont pas été tendres avec le pilote âgé de 24 ans. La Gazzetta dello Sport écrivait que « pour devenir un champion, vous ne pouvez pas faire ces erreurs. Verstappen a appris de ses erreurs par le passé et est devenu un pilote irréprochable au fil du temps. Maintenant, Leclerc est sur cette voie . » Même son de cloche du côté de Jacques Villeneuve, commentateur sur Canal + et champion du monde en 1997 : « je ne comprends pas vraiment, car en Autriche, il a résisté à la pression », a-t-il déclaré au sujet du pilote Ferrari.

La « grande différence » entre Leclerc et Verstappen

Le Canadien a ensuite pointé du doigt la « grande différence entre Leclerc et Verstappen. Ces choses-là n’arrivent tout simplement pas avec Max. S’il est battu par Leclerc, il finit généralement deuxième et donc ce gros écart de points ne va pas être facile à réduire. Nous avons maintenant un championnat avec des voitures fondamentalement égales, mais l’une d’entre elles a une grande avance. C’est le meilleur exemple de la façon dont un championnat se gagne et se perd . »

Binotto reste optimiste

Mattia Binotto quant à lui a tenu à relativiser. Pour le patron de Ferrari, « il n’y a aucune raison pour que nous ne gagnions pas les dix dernières courses. Je suis très positif grâce au package que nous avons. Nous savons que notre concept de base est bon et nous avons également été en mesure de développer la voiture très bien. L’équipe a pris des décisions très courageuses depuis l’hiver, en apportant des innovations qui fonctionnent réellement . » Quand bien même, certains préfèrent rejeter la faute sur la Scuderia dans son ensemble, et non sur les pilotes uniquement.

