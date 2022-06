Formule 1

F1 : Alonso refuse de mettre fin au calvaire d'Hamilton

Publié le 26 juin 2022 à 16h35 par Arthur Montagne

Malgré la directive de la FIA pour réduire au maximum le phénomène de marsouinage, Fernando Alonso est convaincu que les écuries ne se mettront pas d'accord sur les modifications à appliquer au règlement. Et pour cause, selon les équipes, une perte de performance pourrait être engendrée en cas de changement. Lewis Hamilton n'a donc pas fini de souffrir.

Avec le bouleversement du règlement technique en Formule 1, les nouvelles monoplaces ont réservé de mauvaises surprises aux pilotes avec notamment le marsouinage. Ce phénomène est provoqué par l'effet de sol et engendre de nombreux rebonds à pleine vitesse dans les lignes droites. Les pilotes Mercedes, à commencer par Lewis Hamilton en souffre particulièrement depuis le début de saison comme en témoignent les images de la sortie de sa monoplace après le GP de Bakou. Par conséquent, la FIA a publié une directive sur laquelle les écuries doivent s'appuyer pour régler ce phénomène. Deux mesures phares ont été proposés, la première concerne « un examen plus approfondi des planches et des patins, tant au niveau de leur conception que de l’usure constatée » tandis que la seconde est « la définition d’une métrique, basée sur l’accélération verticale de la voiture, qui donnera une limite quantitative pour le niveau acceptable d’oscillations verticales. La formule mathématique exacte de cette métrique est toujours en cours d’analyse par la FIA, et les équipes de Formule 1 ont été invitées à contribuer à ce processus . » Cependant, il faut que toutes les écuries se mettent d'accord sur les modifications techniques, ce qui n'est pas gagné selon Fernando Alonso.

F1 : USA, avortement... Lewis Hamilton pousse un énorme coup de gueule après la polémique https://t.co/wIYoU9fLQH pic.twitter.com/1QLwkUQfjh — le10sport (@le10sport) June 26, 2022

Alonso doute que les écuries puissent s'entendre