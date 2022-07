Formule 1

F1 : Mercedes pas au niveau, Lewis Hamilton reçoit un gros message

Publié le 26 juillet à 08h35 par Jules Kutos-Bertin

Malgré un début de saison très compliqué, Lewis Hamilton n’a rien lâché et a fait un gros retour au classement des pilotes grâce à ses quatre podiums d’affilée. Après la belle deuxième place de l’Anglais obtenue sur le Grand Prix de France, Toto Wolff a salué son attitude, en rappelant que la monoplace de chez Mercedes n’était pas au niveau escompté.

Après avoir vu son huitième titre de champion du monde lui échapper sur le dernier tour de l’ultime Grand Prix de la saison, Lewis Hamilton a pris beaucoup de distance avec les réseaux sociaux et la Formule 1 en général. De retour au premier plan pour cette nouvelle saison, le pilote anglais a connu un début d’exercice très difficile. En raison des nouvelles règles instaurées par la FIA, sa monoplace a perdu en efficacité. Résultat, Hamilton s’est retrouvé en très grande difficulté face à Red Bull et Ferrari. Le septuple champion du monde a mis du temps à prendre en main sa Mercedes, ce qui l’a mis en mauvaise posture au classement.

Le retour de Lewis Hamilton

D’ores et déjà largué pour la course au titre, Lewis Hamilton n’a pas abandonné pour autant l’idée de réaliser une belle fin de saison. Depuis quatre courses, tout va pour le mieux chez Mercedes. Hamilton a enchaîné quatre podiums avec une deuxième place dimanche dernier sur le Grand Prix de France. Après cette nouvelle grosse performance, Lewis Hamilton ne cachait pas sa joie. « Ce fut une course plutôt difficile pour moi car ma gourde d’eau ne marchait pas aujourd’hui. Disputer un Grand Prix dans cette chaleur sans avoir la possibilité de s’hydrater… j’ai soif ! C’est un super résultat pour l’équipe, surtout quand on considère à quel point nous avons été loin de ces gars tout au long du week-end. Mais la fiabilité est probablement notre plus grande force cette saison, donc mes félicitations à toute l’équipe, sans elle ce double podium n’aurait jamais été possible aujourd’hui », se félicitait l’Anglais dans des propos relayés par Nextgen Auto .

Toto Wolff salue l’attitude de son pilote

Toto Wolff a pleinement conscience des efforts colossaux réalisés par Lewis Hamilton. « La situation est évidemment très différente. Lorsque vous vous battez pour le titre, vous êtes concentré à 100% sur le fait de battre votre coéquipier. C’est différent cette année car nous nous battons avec la voiture. Il essaie de motiver et de dynamiser l’équipe, il reste positif lors des mauvaises journées : son attitude est excellente. C’est quelque chose qui a grandi chez lui ces dernières années et il est clairement l’un de nos facteurs les plus importants », expliquait le patron de chez Mercedes après le podium obtenu par Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton à Max Verstappen lorsqu’il sera de retour avec une voiture digne de gagner le championnat pic.twitter.com/YCSR9kmwzm — carMELOTsset 🎷🎷 (@carMELOTsset) July 24, 2022

« Nous voyons un septuple champion du monde à bord d’une voiture qui n’est pas digne d’un champion du monde »