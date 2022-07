Formule 1

F1 : Après son doublé, Mercedes met au défi RedBull et Ferrari

Publié le 25 juillet à 18h35 par Jules Kutos-Bertin

Grâce à la deuxième place de Lewis Hamilton et la troisième de George Russell, Mercedes a réalisé un très beau doublé sur le Grand Prix de France. En interne, Toto Wolff est logiquement satisfait de ce retour aux affaires, même s’il reste mesuré par rapport aux performances de Red Bull et Ferrari. D’ici la fin de saison, Mercedes espère concurrencer les deux écuries.

Et si Mercedes était la belle surprise de cette deuxième partie de saison ? Après un début d’exercice très compliqué, l’écurie allemande est en train de relever la tête, en témoignent les performances de Lewis Hamilton et le nouveau podium de George Russell. Avec sa deuxième place obtenue sur le Grand Prix de France, l’Anglais a assuré un quatrième podium de suite. Même si Lewis Hamilton et George Russell ne peuvent rien espérer au niveau du titre de champion du monde (hormis une place sur le podium), la fin de saison peut être belle à vivre pour Mercedes.

Lewis Hamilton de retour au top

Après son nouveau podium, Lewis Hamilton n’a pas caché sa joie. « Ce fut une course plutôt difficile pour moi car ma gourde d’eau ne marchait pas aujourd’hui. Disputer un Grand Prix dans cette chaleur sans avoir la possibilité de s’hydrater… j’ai soif ! » , a d’abord plaisanté le pilote Mercedes, avant d’ajouter : « C’est un super résultat pour l’équipe, surtout quand on considère à quel point nous avons été loin de ces gars tout au long du week-end. Mais la fiabilité est probablement notre plus grande force cette saison, donc mes félicitations à toute l’équipe, sans elle ce double podium n’aurait jamais été possible aujourd’hui ».

Toto Wolff est satisfait mais ne s’enflamme pas

Malgré la belle remontée au classement de Lewis Hamilton et les progrès réalisés par Mercedes, Toto Wolff ne s’enflamme pas. « Dans l’ensemble, nos pilotes ont fait du bon travail et l’équipe a réalisé un bel effort. Nous parvenons à extraire le maximum de la voiture en course en ce moment. George a été intelligent et rapide, tandis que Lewis s’est battu comme un lion. Il est totalement impliqué et pousse l’équipe. Il garde un état d’esprit positif, même lors de journées difficiles comme celle de samedi, il ne cesse de nous pousser. Mais nous devons rester humbles, notre voiture n’est pas suffisamment bonne pour se battre avec les équipes qui sont à l’avant », insiste le patron de Mercedes dans des propos relayés par Nextgen Auto . « Il nous manque six à sept dixièmes comparé aux leaders. En qualifications, nous avons du mal à mettre le pneu dans sa fenêtre de fonctionnement optimal et nous ne parvenons pas à extraire le maximum sur un tour lancé. Puis en course, nous avons perdu trois secondes au départ mais une fois que nous étions stabilisés, ce n’était pas trop mal. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir, mais je pense que nous avons les meilleures personnes pour ça. L’équipe a fait du bon travail sur la piste et à l’usine et nous allons dans la bonne direction », ajoute-t-il.

