Formule 1

Verstappen, Leclerc… Hamilton a identifié le prochain champion

Publié le 25 juillet à 23h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 25 juillet à 23h39

Pas impliqué dans la course au titre de champion du monde pour la première fois de sa carrière, Lewis Hamilton reste à l’affût de la moindre évolution. Après la victoire de Max Verstappen au Castellet et l’abandon de Charles Leclerc, le pilote anglais a confié que le Néerlandais avait fait une belle partie du travail pour le titre.

Habitué à se battre pour le titre de champion du monde depuis le début de sa carrière, Lewis Hamilton vit une saison beaucoup plus compliquée. Contrairement à Red Bull et Ferrari, Mercedes a manqué le virage des nouveaux règlements instaurés par la FIA. Résultat, la monoplace de Lewis Hamilton est beaucoup moins performante que celles de Max Verstappen et Charles Leclerc, les leaders du championnat. Malgré tout, les dernières sorties du pilote anglais sont convaincantes puisqu’il vient d’enchaîner quatre podiums de suite. Même s’il est résigné pour la course au titre, Lewis Hamilton observe le duel entre Verstappen et Leclerc avec attention.

Verstappen largue Leclerc

Et pour le moment, c’est Max Verstappen qui gère son avantage. Après sa victoire sur le Grand Prix de France, le champion du monde en titre a pris 63 points d’avance sur Charles Leclerc. « Nous avions un très bon rythme dès le départ, je mettais la pression sur Charles, mais les pneus surchauffaient en le suivant. J’ai pu tenter une seule attaque au virage 11, mais j’ai essayé de rester calme et proche de lui car on s’est arrêtés avant, et on ne sait jamais comment la course va tourner. La voiture était rapide aujourd’hui, c’est malheureux pour Charles, j’espère qu’il va bien.. J’essaie toujours d’avoir le maximum de points, et il faut parfois ne pas attaquer et attendre la fin de la course. C’est ce que j’ai fait ici, et la saison est encore longue. On a un peu de travail à faire sur un tour, donc on va continuer à travailler », a réagi Verstappen après son succès sur le circuit Paul Ricard.

Erreur fatale pour Ferrari

De son côté, Charles Leclerc a vécu une après-midi beaucoup moins rose. Parti en pole position, le pilote Ferrari est parti à la faute dans le 18ème tour. Après la course, le Monégasque a fait part de son énorme frustration. « Je n’ai pas encore vu les données, je ne sais pas si j’ai eu un problème d’accélérateur mais je ne crois pas. C’était ma faute. Je n’ai juste pas réussi à mettre la marche arrière mais c’est un détail. Si je continue comme ça, je ne mérite pas ce titre. S’il me manque 25-30 points en fin de saison pour le titre, entre ma faute à Imola et celle-ci, je ne pourrais m’en prendre qu’à moi-même », regrette Charles Leclerc dans des propos relayés par Nextgen Auto .

So much love here, merci ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/lZXxULKagA — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 23, 2022

« C'est un énorme écart avec Max, donc c'est assez fluide pour lui »