Formule 1

F1 - GP de France : Téquila, Pérez… La sortie lunaire de Red Bull

Publié le 25 juillet à 21h35 par Jules Kutos-Bertin

Loin derrière Max Verstappen qui a déroulé sur ce Grand Prix de France, Sergio Pérez a lui déçu. Parti en troisième position, le Mexicain s’est d’abord fait doubler par Lewis Hamilton au départ, avant de voir George Russell faire de même en fin de course. Helmut Marko, le conseiller de l’écurie Red Bull, n’a pas épargné le pilote de 32 ans.

Week-end gagnant pour Red Bull sur le circuit Paul Ricard ! Grâce au nouvel abandon de Charles Leclerc, Max Verstappen a pu tranquillement se saisir de la première place qu’il n’a pas eu de mal à défendre. Résultat, le Néerlandais empoche 25 points supplémentaires et se rapproche petit à petit de son objectif suprême : remporter un nouveau titre de champion du monde. Après avoir vu Leclerc refaire une partie de son retard, Max Verstappen devait marquer les esprits et se rattraper après un Grand Prix d’Autriche un peu décevant.

Max Verstappen retrouve la victoire

« Nous avions un très bon rythme dès le départ, je mettais la pression sur Charles, mais les pneus surchauffaient en le suivant. J’ai pu tenter une seule attaque au virage 11, mais j’ai essayé de rester calme et proche de lui car on s’est arrêtés avant, et on ne sait jamais comment la course va tourner. La voiture était rapide aujourd’hui, c’est malheureux pour Charles, j’espère qu’il va bien. J’ai fait attention à mes pneus car la pitlane est très longue et l’on ne peut pas s’arrêter, donc je surveillais mes gommes pour qu’elles puissent aller au bout. J’essaie toujours d’avoir le maximum de points, et il faut parfois ne pas attaquer et attendre la fin de la course. C’est ce que j’ai fait ici, et la saison est encore longue. On a un peu de travail à faire sur un tour, donc on va continuer à travailler », confiait Max Verstappen après sa victoire sur le Grand Prix de France dans des propos relayés par Nextgen Auto .

Sergio Pérez a déçu

Mais au-delà de la victoire de Max Verstappen, Red Bull a dû gérer le cas Sergio Pérez. Parti en troisième position, le Mexicain a connu une course beaucoup plus compliquée que son coéquipier. Dès le départ, Pérez s’est fait chiper sa place sur le podium par un Lewis Hamilton très offensif. Un démarrage dommageable pour Sergio Pérez qui avait déjà été critiqué pour son début de course en Autriche… Revenu à la troisième place après l’abandon de Charles Leclerc, le pilote Red Bull a finalement été dépassé par George Russell juste après la safety car. Résultat, Mercedes a placé ses deux pilotes sur le podium, au contraire de Red Bull.

It hasn't been an easy weekend for us, we managed to recover in qualifying. Ferrari was stronger than us, but tomorrow we will fight with all we have for sure! 💪#FrenchGP pic.twitter.com/lTbUcCwJqk — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 23, 2022

« Peut-être a-t-il bu de la tequila la nuit dernière »