F1 : Le coup de gueule de Lewis Hamilton sur le racisme

Publié le 26 juillet à 15h35 par La rédaction

Après un début de saison compliqué, ça va mieux pour Mercedes et Lewis Hamilton. Avec sa deuxième place lors du Grand Prix de France dimanche, le Britannique reste sur une série de quatre podiums d’affilée. Il s’est exprimé au micro de Canal + sur ses ambitions, mais également sur le racisme présent en Formule 1 et a invité les autres pilotes à prendre position.

« C’est un super résultat pour l’équipe, surtout quand on considère à quel point nous avons été loin de ces gars tout au long du week-end. Mais la fiabilité est probablement notre plus grande force cette saison, donc mes félicitations à toute l’équipe, sans elle ce double podium n’aurait jamais été possible aujourd’hui . » Lewis Hamilton n’a pas caché sa joie d’enchaîner un quatrième podium consécutif dimanche, à l’issue du Grand Prix de France. Avec la troisième place de George Russell, Mercedes réalise un doublé important qui relance l’écurie au classement constructeur.

Lewis Hamilton et les propos de Nelson Piquet

Au-delà de l’aspect sportif, tout n’a pas été rose pour Hamilton cette saison. Ces dernières semaines, des déclarations de Nelson Piquet datant de l’année dernière ont refait surface. Dans une interview, l’ancien triple champion du Monde de Formule 1 avait déclaré : « le petit nègre (Lewis Hamilton) a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser deux voitures dans ce virage. Il l'a fait comme un salaud. Il a de la chance, seul l'autre (Verstappen) a été foutu . »

« Ces mentalités archaïques doivent changer »

« C'est plus qu'une question de langage », avait réagi Lewis Hamilton. « Ces mentalités archaïques doivent changer et n'ont pas leur place dans notre sport. J'ai été entouré de ces attitudes et ciblé toute ma vie. J'ai eu tout le temps d'apprendre. Le temps est venu d'agir . » Concernant le fait d’agir sur ce sujet, le pilote Mercedes aimerait d’ailleurs que ses confrères soient plus impliqués, afin de faire évoluer les mentalités, même s’il ne veut pas leur mettre de pression.

« C’est mieux d’agir que de ne rien faire »

« Je suis la seule personne de couleur à avoir atteint la Formule 1. Je dois montrer l’exemple aux plus jeunes, être courageux, être capable de s’interposer si l’on voit ou si l’on entend quelque chose qui n’est pas juste. Il faut prendre position. Il ne faut pas avoir peur de cela. J’encourage les autres pilotes à prendre position. Je n’ai pas envie de les pousser, j’espère qu’à un moment dans leur vie, ils s’impliqueront plus. C’est mieux d’agir que de ne rien faire , » a-t-il confié dans une interview accordée à Canal + .

Margot Laffite : Entretien exclusif avec Lewis Hamilton "J'ai toujours autant d'énergie qu'il y a cinq ans..." "Je dois montrer l'exemple"Formule 1 Toute l'actualité du sport avec INFOSPORT+ ▶ https://t.co/GsWmJ9nVg8 pic.twitter.com/AzGBgjFGBf — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 26, 2022

