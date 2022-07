Formule 1

F1 : Vettel part à la retraite, ça bouge pour son successeur

Publié le 28 juillet 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Ce jeudi, Sebastian Vettel a donc pris tout le monde de court en annonçant sa retraite. La saison prochaine, l’Allemand ne sera ainsi plus sur la grille de départ et forcément, une place se libère au volant d’une Aston Martin. Bien que la saison 2023 soit encore lointaine, la question est déjà de savoir qui remplacera Vettel. Et plusieurs options semblent exister.

Le coup de tonnerre est tombé ce jeudi, Sebastian Vettel arrêtera la Formule 1 à l’issue de la saison. L’actuel pilote d’Aston Martin l’a annoncé, il prendra sa retraite à la fin de cet exercice. Pourtant, son écurie souhaite prolonger l’Allemand. Il en a finalement décidé autrement et Vettel dira donc stop dans quelques mois.

« Je suis là pour annoncer ma retraite de la Formule 1 »

C’est sur ses réseaux sociaux que Sebastian Vettel a annoncé la nouvelle ce jeudi. L’Allemand a ainsi confié : « Je suis là pour annoncer ma retraite de la Formule 1 à l’issue de la saison 2021-2022. La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. À la fin de l'année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Il est très clair pour moi que, étant père, je veux passer plus de temps avec ma famille. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire au revoir. Il s'agit plutôt de dire merci à tout le monde, et surtout aux fans. La Formule 1 ne pourrait pas exister sans leur soutien passionné ».

F1 : Hamilton répond à la bombe lâchée par Vettel https://t.co/5vGs4PWaoG pic.twitter.com/UmlTQ6pPXE — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Qui pour remplacer Vettel ?

Alors que Sebastian Vettel a donc acté son départ d’Aston Martin à la fin de la saison, une place va se libérer. Qui va alors remplacer le quadruple champion du monde allemand ? NextGen Auto a fait le point sur les différentes pistes qui existeraient. La première mènerait alors à Mick Schumacher, aujourd’hui du côté de chez Haas et sous contrat chez Ferrari. Toutefois, en l’état actuel, le fils de la légende de la Formule 1 ne serait pas forcément sur le départ, difficile alors de le voir chez Aston Martin.

L’option Piastri ?

Pour Aston Martin, la solution pourrait plutôt se nommer Oscar Piastri. La pépite d’Alpine prend actuellement son mal en patience pour trouver un premier baquet en F1. Alors que cela semble difficile de se faire une place au sein de l’écurie française au milieu de Fernando Alonso et Esteban Ocon, Piastri pourrait donc rejoindre une écurie. Dernièrement, il était question d'une arrivée chez Williams. Mais voilà qu'une place s’est libérée chez Aston Martin et cela pourrait être l'occasion parfaite pour le pilote de 21 ans.

Ricciardo à la place de Vettel ?

Daniel Ricciardo pourrait également être une poste pour Aston Martin. Ces dernières semaines, les rumeurs ont été nombreuses concernant le pilote australien de chez McLaren. Un possible départ avait ainsi été évoqué. Ricciardo pourrait-il alors rebondir du côté de chez Aston Martin ? A voir ce qu’en dirait le principal intéressé. Le feuilleton ne fait en tout cas que débuter pour savoir qui sera le successeur de Sebastian Vettel chez Aston Martin. Et nul doute que ce baquet sera très disputé entre les différents pilotes intéressés par cette place. Affaire à suivre…