Formule 1

F1 : Coup de tonnerre, Sébastien Vettel fait une énorme annonce

Publié le 28 juillet 2022 à 12h47 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 28 juillet 2022 à 12h49

Quadruple champion du monde entre 2011 et 2015, Sebastian Vettel a annoncé ce jeudi qu’il prendrait sa retraite à l’issue de cette saison de Formule 1. Même si Aston Martin souhaitait le conserver à tout prix, le pilote allemand ne prolongera pas son contrat et laissera sa place après cet exercice.

35 ans ou pas, Sebastian Vettel est toujours considéré comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1. Avec quatre titres de champion du monde, l’Allemand a parfaitement assuré la relève de Michael Schumacher, son idole absolue. Sous les couleurs de Red Bull, Vettel paraissait intouchable, lui qui a décroché ses quatre couronnes en quatre saisons. Avec 53 victoires en Formule 1, Vettel est le troisième pilote avec le plus de victoires derrière Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Il y a pire…

Une fin de carrière en demi-teinte pour Vettel

Mais depuis plusieurs années, Sebastian Vettel semble un peu sur le déclin. Chez Ferrari, même s’il a remporté 14 Grand Prix, l’Allemand n’est jamais parvenu à prendre le meilleur sur Lewis Hamilton, intouchable à cette période. En 2020, Vettel est parti chez Aston Martin. Un pari osé pour le quadruple champion du monde qui a accepté le défi de s’engager chez une écurie qui a fait son retour en Formule 1 après une très longue absence. Mais l’histoire ne s’est jamais déroulée comme prévu. Malgré tout, Sebastian Vettel fait l’unanimité en interne, à tel point que les dirigeants de l’écurie veulent à tout prix le conserver.

BREAKING: Sebastian Vettel has announced he will retire from F1 at the end of the 2022 season4 world titles53 race wins122 podiums1 phenomenal career#ThankYouSeb pic.twitter.com/K8BVXI6IAx — Formula 1 (@F1) July 28, 2022

Aston Martin voulait le conserver à tout prix

Après le Grand Prix de France, Mike Krack, le directeur d’Aston Martin F1, a déclaré sa flamme à Sebastian Vettel. « J’espère vraiment qu’il restera avec nous. Les prochaines semaines le diront. Il doit encore se décider, mais quand vous l’avez vu à Bakou (où Vettel a terminé sixième), quand vous l’avez vu au Canada, dès que la voiture était un peu vivante et compétitive, vous avez vu le feu dans ses yeux et vous pouviez entendre à la radio ou dans les débriefings qu’il y avait une concentration totale. Quand vous le connaissez, quand vous l’écoutez, il est bien là. Vous pouviez voir qu’il était satisfait et vous pouviez vraiment sentir qu’il appréciait ce qu’il faisait. Et j’espère qu’il continuera à le faire », lance Mike Krack dans des propos relayés par Nextgen Auto .

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sebastian Vettel (@sebastianvettel)

« Je suis là pour annoncer ma retraite de la Formule 1 »