Formule 1

Hamilton comme Schumacher, Ocon pour une première…

Publié le 28 juillet 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Avant une petite trêve estivale, la Formule 1 s’installe en Hongrie pour le week-end. Après 50 ans d’absence, le Hungaroring avait fait son grand retour dans le calendrier en 1986 jusqu’à devenir un classique de la saison. Du duel entre Ayrton Senna et Nelson Piquet à la victoire incroyable d’Esteban Ocon l’an dernier en passant par les huit succès de Lewis Hamilton, voici l’historique du Grand Prix de Hongrie.

Pas de répit pour le paddock ! Une semaine après un Grand Prix de France brûlant dans tous les sens du terme, la Formule 1 débarque en Hongrie. Après le Castellet, c’est un nouveau circuit historique qui accueille les pilotes ce week-end : le Hungaroring. Même si la première édition a eu lieu en 1936, il aura fallu attendre 1986 pour voir ce tracé revenir au calendrier de la Formule 1. Depuis, le Grand Prix de Hongrie n’a plus quitté le programme, il est même devenu l’un des classiques de la saison de F1.

Ayrton Senna et Nelson Piquet au duel

Dès sa réintégration au calendrier, le Grand Prix de Hongrie a réservé des courses au suspense fou. En 1986, il fait son grand retour et nous offre une lutte magnifique entre Nelson Piquet et Ayrton Senna. Les deux pilotes brésiliens luttent et c’est finalement le premier cité qui prendra le meilleur. Au bout de la ligne des stands, Nelson Piquet dépasse le regretté Ayrton Senna par la droite et file vers la victoire. Pas de quoi inverser la tendance au classement des pilotes puisque cette année-là, c’est Alain Prost qui sera sacré champion du monde.

Premier podium pour Verstappen… le père

En 1994, le Grand Prix de Hongrie vit un petit événement avec le premier podium en carrière de Jos Verstappen. A l’époque, personne ne le sait et c’est logique. Mais 27 années plus tard, Max Verstappen, son fils, triomphera et deviendra champion du monde de Formule 1, une récompense que n’a jamais pu atteindre son père. Pire, Jos Verstappen n’obtiendra que deux petits podiums dans toute sa carrière. Alors lorsqu’il monte sur l’estrade derrière Michael Schumacher et Damon Hill en Hongrie, le pilote de l’écurie Benetton-Ford vit un moment historique.

Lewis Hamilton comme Michael Schumacher

Petit saut dans l’histoire et rendez-vous en 2013. Pour sa première année chez Mercedes, Lewis Hamilton est plein d’ambitions. Parti en pôle position devant Sebastian Vettel, le pilote anglais déroule et remporte sa première course avec Mercedes. Le début d’une très belle histoire puisque Lewis Hamilton décrochera par la suite six titres de champion du monde. En Hongrie, Hamilton deviendra également le maître des lieux puisqu’il y a remporté huit victoires, un record qu’il partage avec Michael Schumacher.

Vettel, en souvenir de Jules Bianchi

Deux ans plus tard, la Formule 1 vit des moments très difficiles avec la perte très récente de Jules Bianchi, le pilote français, qui a subi un accident dramatique sur le Grand Prix du Japon. Après neuf mois de coma, Bianchi décède le 17 juillet 2015. Une petite semaine plus tard, toute la F1 lui rend hommage lors du Grand Prix de Hongrie. Signe de destin ou pas, Sebastian Vettel, vainqueur de la course, rejoint Ayrton Senna, le dernier à être victime d’un accident mortel, au troisième rang des pilotes les plus victorieux en Formule 1.

Dimanche c'est jour de Grand Prix !Et le #HungarianGP c'est plutôt un très bon souvenir pour nous... N'est-ce pas @OconEsteban ? 😏🇫🇷 pic.twitter.com/WcZhYHvlwo — CANAL+ (@canalplus) July 28, 2022

Esteban Ocon marque l’histoire

L’an dernier, Esteban Ocon a vécu sans aucun doute le plus beau moment de sa carrière sur le Hungaroring. Parti en huitième position, le pilote français profitera du drapeau rouge après un incident ayant eu lieu au premier virage. Derrière, Ocon prend la tête du Grand Prix et il ne la lâchera plus. Même si Lewis Hamilton lui aura tenu tête jusqu’au bout, Esteban Ocon a résisté pour aller remporter sa première course en Formule 1. Un exploit considérable pour le pilote Alpine.