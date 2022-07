Formule 1

GP de Hongrie : Largué par Red Bull et Ferrari, Mercedes s’inquiète

Publié le 28 juillet 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Après un début de saison très compliqué, Mercedes a relevé la tête avec en point d’orgue le Grand Prix de France et le podium de Lewis Hamilton et George Russell. Malgré tout, Toto Wolff reste méfiant par rapport aux performances de la monoplace allemande. Avant la Hongrie, le patron de Mercedes a rappelé l’écart qu’il y avait avec Red Bull et Ferrari.

Et revoilà Mercedes… Habitué à scruter la première place du classement des pilotes et bien évidemment des écuries, la formation allemande vit une saison 2022 beaucoup plus compliquée que les dernières. Avec les nouvelles règles instaurées par la FIA, Mercedes a été plombé. L’écurie allemande n’a pas réussi à s’adapter et cela s’est vu sur les premiers Grand Prix, surtout pour Lewis Hamilton. En grande difficulté, le septuple champion du monde aura mis un moment avant de prendre en main sa monoplace.

Lewis Hamilton et George Russell ont impressionné en France

Après la deuxième place de Lewis Hamilton et la troisième de George Russell, Toto Wolff n’avait pas caché sa joie, même s’il reste conscient que leur voiture est moins performante que Red Bull et Ferrari, les deux rivaux principaux : « Finir deuxième et troisième est formidable et nous avons marqué de solides points au championnat Et c’est encourageant que nous soyons en mesure de réaliser ces résultats dimanche. Mais la vérité est que si tout le monde termine là où il le devrait, nous aurions fini troisième et quatrième à la régulière ».

« L’écart avec les leaders sur un seul tour persiste »

Avant de débarquer en Hongrie pour le Grand Prix de ce dimanche, Toto Wolff en a rajouté une couche sur le retard de Mercedes par rapport aux écuries phares. « C’était encourageant de marquer autant de points en France et de maximiser nos situations en course dimanche, mais nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. L’écart avec les leaders sur un seul tour persiste et nous peinons davantage en début de relais. Nous devons continuer à débloquer plus de performances, et en maintenant la culture, l’état d’esprit et l’es valeurs qui ont stimulé tout le travail acharné dans nos usines, je suis convaincu que nous y arriverons. Notre fiabilité était bonne encore une fois, et Lewis et George étaient tous les deux en pleine forme, pour offrir un double podium à tous nos gars », a lancé le patron de Mercedes dans des propos relayés par Nextgen Auto.

🎙️ Toto Wolff appelle au calme après le double podium:"nous devons rester humbles, notre voiture n’est pas suffisamment bonne pour se battre avec les équipes qui sont à l’avant. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir."#F1 | #FrenchGP pic.twitter.com/LVvHttRUvp — 🏎 BeF1 💨 (@_BeF1) July 25, 2022

« Nos attentes cette année n’ont pas toujours correspondu à la réalité »