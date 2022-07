Formule 1

F1 : Red bull, Ferrari... La terrible annonce de Mercedes

Publié le 27 juillet 2022 à 13h35 par Dan Marciano

Les deux pilotes Mercedes ont réussi leur Grand Prix de France. Lewis Hamilton a pris la deuxième place, juste devant son coéquipier George Russell. Mais malgré ces bons résultats, Toto Wolff n'a pas souhaité s'enflammé, conscient du retard pris sur ses concurrents, notamment sur Ferrari et Red Bull. Le directeur de l'équipe Mercedes espère le combler dans les prochaines semaines.

Le Grand Prix de France a été riche en événements. Parti en pole position, Charles Leclerc n'a pas terminé la course. Le pilote Ferrari s’est rendu coupable d’une sortie de route au 18e tour, ce qui a immédiatement mis fin à ses espoirs de victoire. La victoire justement est revenue à Max Verstappen, qui conforte sa place de leader au classement général. Le pilote Red Bull termine devant les deux Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell. Mais malgré ce bon résultat global, Toto Wolff refuse de s'enflammer.

« Finir deuxième et troisième est formidable, mais... »

Le directeur de l'équipe Mercedes indique que ses pilotes auraient pu sortir du podium sans l'abandon de Charles Leclerc. « Finir deuxième et troisième est formidable et nous avons marqué de solides points au championnat Et c’est encourageant que nous soyons en mesure de réaliser ces résultats dimanche. Mais la vérité est que si tout le monde termine là où il le devrait, nous aurions fini troisième et quatrième à la régulière » a confié l'Autrichien dans des propos rapportés par Actu F1.

« Nous manquons de performance sur un seul tour »

Toto Wolff est conscient que la monoplace est moins performante que celle de Red Bull ou de Ferrari. « Nous avons eu le rythme pour nous battre avec Perez, mais Leclerc a abandonné et Sainz est parti en fond de grille. C’est simple, je pense que nous manquons de performance sur un seul tour et que nous manquons de performance lors des premiers tours de la course. Nous travaillons sans relâche pour combler un écart qui est encore important » a admis Toto Wolff. Difficile dans ces conditions de se battre pour le titre de champion du monde de Formule 1.

« Nous voyons un septuple champion du monde à bord d’une voiture qui n’est pas digne d’un champion du monde »