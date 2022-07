Formule 1

F1 - GP de France : Le «choc» provoqué par Toto Wolff

Publié le 26 juillet à 09h35 par Hugo Chirossel

Mercedes a réalisé un beau doublé dimanche lors du Grand Prix de France, avec la deuxième place de Lewis Hamilton et la troisième de George Russell. Alors qu’il a réussi à le dépasser dans les derniers virages, le second nommé a longtemps été bloqué derrière Sergio Perez. Une situation frustrante pour le pilote, qui a obligé Toto Wolff à intervenir.

Le Grand Prix de France qui se déroulait dimanche a vu Max Verstappen remporter la 27e victoire de sa carrière en Formule 1. Le pilote Red Bull a été bien aidé par Charles Leclerc, qui a été auteur d’une nouvelle sortie de route. Le Monégasque avait pourtant une avance confortable en tête de la course et résistait aux offensives du Néerlandais. Red Bull aurait pu d’ailleurs s’offrir un joli doublé sur le podium, mais Sergio Perez a vécu deux grosses désillusions face aux Mercedes.

Wolff a calmé Russell

Tout d’abord en début de course, le Mexicain partait de la troisième position, une place directement récupérée par Lewis Hamilton. Malgré tout, Perez restait bien positionné à quelques tours de l’arrivée et parvenait à bloquer George Russell derrière lui. Une situation frustrante pour le Britannique, qui se plaignait notamment que Perez ait quitté la piste lors d’une tentative de dépassement. Face à la colère de son pilote, Toto Wolff s’est senti obligé d’intervenir directement à la radio, une chose qu’il ne fait que très rarement.

« J’ai senti qu’il était un peu coincé dans une boucle »

« Parfois il faut que le patron intervienne pour faire un choc », a confié le directeur de l’équipe Mercedes. « Dans le bon sens du terme. J’ai senti qu’il était un peu coincé dans une boucle, à force d’être contrarié par la situation. Évidemment, en tant que pilote, vous êtes dans votre petit cockpit et j’ai senti que George avait le rythme, il avait juste besoin de laisser retomber cet énervement et de se concentrer à nouveau. Il pouvait battre Checo sur la piste et à la fin il a juste été intelligent même s’il y avait un peu de confusion avec la voiture de sécurité virtuelle . »

