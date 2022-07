Formule 1

F1 : Une sanction va tomber pour Verstappen

Publié le 26 juillet à 22h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 26 juillet à 22h35

Après sa victoire au Grand Prix de France dimanche dernier, Max Verstappen a creusé un écart considérable avec Charles Leclerc dans la course au titre. Mais le Néerlandais pourrait bien voir des pénalités de grille lui tomber dessus au cours d’un Grand Prix à venir. Red Bull a prévu de changer quelques pièces des moteurs de ses monoplaces pour éviter les pannes. L’écurie menée par Christian Horner serait d’ailleurs déjà en train de prévoir le coup.

Dimanche dernier, Max Verstappen a ajouté une nouvelle victoire à son palmarès. Le Néerlandais a parfaitement su profiter de l’abandon de Charles Leclerc pour creuser un écart considérable dans la course au titre. Cependant, les choses pourraient se corser pour le pilote de Red Bull, qui pourrait voir le Monégasque revenir à la charge lors des prochains Grand Prix. Au vu de la frustration affichée par Charles Leclerc après son abandon au Castellet, le pilote de 24 ans sera très certainement remonté pour les prochains rendez-vous en Formule 1. De plus, Max Verstappen pourrait être sanctionné par la FIA prochainement.

Red Bull va changer des pièces de son moteur

Comme Ferrari avec Carlos Sainz Jr en France, Red Bull va devoir changer quelques pièces de son moteur prochainement. De ce fait, l’écurie de Max Verstappen et Sergio Perez sera très certainement pénalisée de quelques places sur la grille de départ d’un Grand Prix à venir. Rapporté par GPblog , Helmut Marko - l’un des dirigeants de Red Bull - affirme que son équipe cherche donc à prévoir le coup : « Nous devons choisir un circuit où il est relativement facile de dépasser. Si l'on considère les prochaines courses, on arrivera certainement à un circuit que nous aurons choisi. » Si l’on considère les prochains rendez-vous à venir dans le calendrier, on peut penser que Red Bull décidera de faire ses changements pour le Grand Prix de Belgique le 28 août ou celui de Monza le 11 septembre étant donné que ces circuits avec leurs longues lignes droites peuvent rapidement tourner à l’avantage des monoplaces de l’écurie autrichienne.

« Nous développons [la monoplace] en permanence »

Par ailleurs, Helmut Marko a affirmé que des évolutions sont à prévoir prochainement sur les monoplaces de Red Bull : « Nous développons [la monoplace] en permanence. C'est l'ADN de Red Bull Racing. Certes, ce ne sera pas aussi important, mais des mises à jour arriveront bien avant la deuxième moitié de la saison. Pour les détails, nous devons attendre de voir à quoi elles ressemblent. » L’écurie autrichienne pourrait ainsi distancer Ferrari et permettre à Max Verstappen de prendre le large face à Charles Leclerc dans la course au titre.

Avantage Verstappen dans la course au titre

Avec sa victoire lors du Grand Prix de France, et l’abandon de Charles Leclerc pour un nouveau problème moteur, Max Verstappen dispose de 63 points d’avance sur le Monégasque. Si Ferrari n’arrive pas à régler son problème, le Néerlandais devrait filer tout droit vers un deuxième titre de champion du monde. Pour le moment, le pilote de Red Bull semble bien parti. À voir si les changements que l’écurie apportera à sa voiture lui permettront de prendre un avantage net sur Charles Leclerc.