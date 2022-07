Formule 1

F1 : Vettel lâche une bombe, Hamilton lui rend un vibrant hommage

Publié le 29 juillet 2022 à 09h35 par Pierrick Levallet

À 35 ans, Sebastian Vettel va tirer sa révérence. Comme annoncé ce jeudi sur ses réseaux sociaux, l’Allemand prendra sa retraite à l’issue de la saison. Il n’en fallait pas moins pour susciter une vague de réactions au sein du paddock. S’étant déjà prononcé sur le sujet, Lewis Hamilton en a rajouté une couche pour lui rendre un très grand hommage.

Ce jeudi, c’est un véritable coup de tonnerre qui s’est abattu sur la Formule 1. Sur son compte Instagram , Sebastian Vettel a annoncé qu’il tirera sa révérence à la fin de la saison 2022 : « La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. À la fin de l'année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Il est très clair pour moi que, étant père, je veux passer plus de temps avec ma famille. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire au revoir. Il s'agit plutôt de dire merci à tout le monde, et surtout aux fans. » Après Kimi Räikkönen l’année passée, c’est donc un autre grand de ce sport qui va quitter le paddock. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir une vague d’hommages apparaître. Comme Mick Schumacher ou encore Lawrence Stroll, fondateur d’Aston Martin Cognizant F1 Team et père de Lance Stroll, Lewis Hamilton y est aussi allé de son petit message sur les réseaux sociaux. Et il n’a pas hésité à en rajouter une couche pour dire au revoir à Sebastian Vettel.

BREAKING: Sebastian Vettel has announced he will retire from F1 at the end of the 2022 season4 world titles53 race wins122 podiums1 phenomenal career#ThankYouSeb pic.twitter.com/K8BVXI6IAx — Formula 1 (@F1) July 28, 2022

« Il est l’une des rares personnes qui ne me fait pas me sentir seul »

« Je savais en quelque sorte que cela allait arriver car il y avait eu des indices, mais évidemment, la réalisation de cela est une autre chose. Je dirais juste, naturellement, que mon premier sentiment est que c’est triste de voir qu’il s’arrête. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout le chemin parcouru ensemble. Quand je parle du voyage que j’ai eu l’impression d’avoir vécu dans ce sport et alors que j’ai souvent l’impression que c’était relativement solitaire, il est l’une des rares personnes qui ne me fait pas me sentir seul. Il m’a soutenu à travers beaucoup de choses. Je me souviens toujours de 2007, d’une conférence de presse à Magny-Cours et de son franc-parler lors d’un briefing avec les pilotes - je savais alors qu’il serait une figure puissante du sport. Puis voyant son succès et voyant qu’il fait passer les autres avant lui... il a été si courageux de s’exprimer et de défendre ce en quoi il croit » a d’abord confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

« Je pense qu’il est l’une des plus grandes personnes que nous ayons vues dans ce sport »

Lewis Hamilton a ensuite estimé que Sebastian Vettel faisait partie des grandes légendes de la Formule 1, bien qu’il n’aime pas vraiment ce titre honorifique : « Nous parlons de légendes dans notre sport... Je n’aime pas vraiment ce nom, ce titre, pour être honnête, mais je pense qu’il est l’une des plus grandes personnes que nous ayons vues dans ce sport et nous avons besoin de plus de pilotes comme lui. Je suis triste parce que j’ai perdu un allié de ce côté du sport sur la grille, mais je sais qu’à l’extérieur, il fera de grandes choses et nous resterons toujours amis et j’espère qu’il y a d’autres choses que nous pourrons faire ensemble à l’extérieur. »

« Il m’a tellement soutenu et j’aimerais penser que je l’ai également soutenu »