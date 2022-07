Formule 1

F1 : Hamilton répond à la bombe lâchée par Vettel

Publié le 28 juillet 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors que tout le monde attendait la décision de Sebastian Vettel avec impatience, le pilote allemand a déclaré sur son compte Instagram qu’il prendrait sa retraite en fin de saison. Dans la foulée, les réactions se sont multipliées. Mick Schumacher, Lawrence Stroll et bien sûr Lewis Hamilton ont fait leurs adieux au quadruple champion du monde.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe. Si tout le monde s’attendait à une décision imminente de la part de Sebastian Vettel sur son avenir, l’entendre a tout de même surpris. A 35 ans, le pilote de l’écurie Aston Martin a annoncé qu’il prendrait sa retraite à l’issue de cette saison de Formule 1. Depuis son départ de chez Red Bull, Sebastian Vettel n’a plus été sacré champion du monde. Et derrière, en signant chez Aston Martin, l’Allemand n’a pas été au niveau qu’il espérait atteindre même s’il a réussi de belles choses.

Sebastian Vettel partira à la retraite en fin de saison

« La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. À la fin de l'année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Il est très clair pour moi que, étant père, je veux passer plus de temps avec ma famille. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire au revoir. Il s'agit plutôt de dire merci à tout le monde, et surtout aux fans. La Formule 1 ne pourrait pas exister sans leur soutien passionné », a expliqué Sebastian Vettel sur son compte Instagram . Très vite, les réactions sont tombées par dizaine, notamment dans le monde la Formule 1.

Schumacher, Stroll… Les messages se multiplient

« Je suis tellement triste que tu partes, mais en même temps excité pour toi et ce nouveau chapitre de ta vie. Tu as été et tu es toujours une personne si importante pour moi et je suis reconnaissant pour notre amitié. Merci pour tout ce que tu as apporté à ce sport que nous aimons tous les deux, j'ai hâte pour nos dernières courses ensemble. Merci, Seb - tu es une source d’inspiration », a lâché Mick Schumacher sur son compte Twitter . Bien entendu, son écurie n’a pas manqué de le saluer. « Il est l’un des plus grands de tous les temps de la Formule 1, et ce fut un privilège d’avoir pu travailler avec lui. Il continuera à courir pour nous jusqu’au Grand Prix d’Abu Dhabi 2022 inclus, qui sera sa 300e participation en Grand Prix. Nous lui offrirons un adieu fabuleux », reconnaît Lawrence Stroll dans des propos relayés par Nextgen Auto . Le président exécutif d’Aston Martin a également précisé qu’il avait tout fait pour convaincre Sebastian Vettel de poursuivre l’aventure, sans succès.

Seb, it’s been an honour to call you a competitor and an ever greater honour to call you my friend. Leaving this sport better than you found it is always the goal. I have no doubt that whatever comes next for you will be exciting, meaningful, and rewarding. Love you, man. pic.twitter.com/eHVmOpov2m — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 28, 2022

« Ce fut un honneur de t'appeler un concurrent et un honneur encore plus grand de t'appeler mon ami »