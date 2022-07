Formule 1

F1 : Un Français bientôt chez Mercedes

Publié le 27 juillet 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, ce sont Lewis Hamilton et George Russell qui font la paire du côté de chez Mercedes. Toutefois, d’ici peu, on pourrait bien voir un nouveau pilote au volant d’une des Flèches d’Argent. Et c’est un Français qui pourrait prendre place dans le baquet. Qui ? Fabio Quartararo, le champion du monde français de Moto GP.

A 23 ans, Fabio Quartararo est aujourd’hui la star de sa discipline : la Moto GP. Le pilote Yamaha a d’ailleurs été sacré champion du monde la saison dernière. Il est le premier Français à décrocher cette distinction. En quête maintenant d’un deuxième sacre mondial, Quartararo ne manque toutefois pas de rêves pour l’avenir. Et le pilote pourrait prochainement de deux à quatre roues.

« Quartararo fera un test Mercedes »

En effet, dans les semaines ou mois à venir, on pourrait bien voir Fabio Quartararo au volant d’une Formule 1, et pas n’importe laquelle. En effet, le Français pourrait piloter prochainement une Mercedes. Comme le rapporte NextGen Auto , Quartararo a le même sponsor que Lewis Hamilton et George Russell, ce qui devrait faciliter les choses. « Nous travaillons pour pouvoir monter dans une Formule 1 à la fin de l’année, alors nous croisons les doigts. La Formule 1 est très différente du MotoGP, mais je l’aime beaucoup. J’espère pouvoir monter dans une de ces monoplaces un jour », a d’ailleurs confié le champion du monde de Moto GP. De son côté, journaliste pour Sky , Ted Kravitz a lui d’ailleurs annoncé concernant Quartararo : « Quartararo fera un test Mercedes à la fin de l’année, alors soyez attentif car ça devrait valoir le détour ».

« L’un de mes rêves serait de conduire une Formule 1 »

Fabio Quartararo bientôt au volant d’une Formule 1 ? Cela sera un rêve qui se réalise pour le Français. En effet, il y a quelques semaines de cela, le pilote Yamaha avait pu expliquer sur ce sujet : « L’un de mes rêves serait de conduire une Formule 1. Pour le moment, je suis focalisé sur la MotoGP, mais dans un avenir très, très lointain, ça pourrait devenir une option de carrière. (…) J’ai pratiquement essayé tous les modèles sport prestigieux : Ferrari 812, Lamborghini, McLaren. Le son d’un moteur V12, c’est beau. D’autant plus qu’on n’en voit pas souvent. J’essaierai sur circuit dès que j’aurai l’occasion pour me faire plaisir à l’accélération ».

« On le fera »