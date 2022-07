Formule 1

F1 : Ocon déclare la guerre à McLaren

Publié le 29 juillet 2022 à 08h35 par Thibault Morlain

Forcément, tous les regards sont tournés vers le duel entre max Verstappen et Charles Leclerc pour le titre de champion du monde. Grâce à sa victoire au Grand Prix de France, le Néerlandais a d’ailleurs accentué son avantage sur le pilote Ferrari. Mais sur la grille de départ, ce n’est pas le seul duel. Entre écuries, il y a aussi la guerre comme l’a souligné Esteban Ocon, engagé dans le combat d’Alpine face à McLaren.

Ce week-end, la Formule 1 est donc en Hongrie. La 13ème manche de la saison se déroule du côté de Budapest sur le circuit du Hungaroring. Forcément, il sera encore question du duel entre Max Verstappen et Charles Leclerc pour le titre de champion du monde. Et actuellement, c’est le Néerlandais, champion en titre, qui a l’avantage. Sa victoire au Grand de France, combinée à l’abandon du pilote Ferrari, l’a mis dans les meilleures conditions au classement. Mais il y a aussi le classement des constructeurs et chaque place compte. Si Red Bull est largement en tête, derrière, pour la 4ème place, il n’y a que 4 points d’écart entre Alpine et McLaren. Entre Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lando Norris et Daniel Ricciardo, l’enjeu sera donc de faire gagner le maximum de points à son écurie. Et le Français est prêt à partir au combat.

F1 : Ocon pour une première, Hamilton comme Schumacher… L’historique du GP de Hongrie https://t.co/b2KMfVF2lI pic.twitter.com/Ot75Y3pBgO — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

« On doit finir devant McLaren »

Ce Grand Prix de Hongrie sera également également le théâtre d’une bataille entre Alpine et McLaren. Ce jeudi, au micro de RMC , Esteban Ocon, qui avait terminé à la 8ème place au Grand Prix de France, s’est d’ailleurs prononcé sur ce duel entre les deux écuries. « Huitième ce n’est pas le meilleur résultat mais c’est important de scorer, de continuer à marquer de bons points. On doit finir devant McLaren. Il faut les battre au championnat constructeur », a pu expliquer Ocon sur l’importance de chaque point pour le classement constructeurs.

« Ça va être la guerre jusqu’à la fin »

De plus, Esteban Ocon est juste derrière Lando Norris au classement des pilotes. La guerre est plus que jamais présente entre les deux écuries. Le Français a alors ajouté : « C’est un objectif de le rattraper au championnat des pilotes. Il est clair qu’on va se battre tout au long de la saison avec les McLaren. Ça va être la guerre jusqu’à la fin. C’est un objectif qu’on peut réaliser. C’est faisable. Lando est un gars qui met du gaz, on le connaît très bien. C’est une équipe qui a énormément progressé. On l’a vu au Paul-Ricard. Ce sera une tâche difficile mais on est prêt à la relever ».

« On est dans un très bon moment »