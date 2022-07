Formule 1

F1 : Sainz Jr surprend Verstappen et Leclerc, Hamilton replonge

Publié le 29 juillet 2022 à 15h43 par Pierrick Levallet mis à jour le 29 juillet 2022 à 15h45

Après un Grand Prix de France remporté par Max Verstappen, la Formule 1 pose ses valises en Hongrie pour le treizième rendez-vous de la saison. Le Néerlandais espère réitérer sa performance pour prendre le large sur Charles Leclerc au classement général. Toutefois, les deux pilotes se sont faits surprendre par Carlos Sainz Jr lors de cette première séance des essais libres ce vendredi.

Après un Grand Prix de France marqué par le nouvel abandon de Charles Leclerc et la victoire de Max Verstappen, la Formule 1 pose ses valises en Hongrie ce week-end. Sur l’Hungaroring, près de Budapest, le pilote de Red Bull entend reproduire sa performance sur le circuit Paul Ricard afin de prendre un avantage considérable dans la course au titre. Toutefois, le Néerlandais va devoir faire face à un Charles Leclerc très remonté après son nouvel échec au Castellet. Le Monégasque espère pouvoir obtenir un bon résultat qui lui permettra de se remettre en selle au championnat. Mais le pilote de 24 ans n’est pas la seule menace que Max Verstappen doit craindre ce week-end. Et Carlos Sainz Jr lui a bien fait comprendre.

Sainz Jr en tête, Verstappen et Leclerc pas loin derrière

En effet, l’Espagnol a signé le meilleur temps de cette première séance des essais libres avec un tour bouclé en 1:18.750. Après une lutte acharnée en fin de session, le deuxième pilote de Ferrari devance Max Verstappen et Charles Leclerc et entame son week-end de la meilleure des manières après sa cinquième place au Grand Prix de France. Le trio de tête est suivi par Lando Norris, auteur d’une surprenante quatrième position. George Russell s'est mis dans de meilleures conditions que Sergio Pérez après cette première heure de roulage, bien qu’il se soit à nouveau plaint de sa monoplace qui s'est remise à s'agiter à haute vitesse. Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo occupent la septième et huitième place. Enfin, les deux Alpine complètent le top 10 avec Esteban Ocon - vainqueur de l’édition 2021 du Grand Prix de Hongrie - et Fernando Alonso. Sebastian Vettel, qui a retenu toute l’attention du paddock après l’annonce de sa retraite ce jeudi, se place en onzième position.

Hamilton chute

Du côté de Lewis Hamilton, tout ne s’est pas vraiment bien passé. Alors qu’il semblait être revenu en forme comme le prouvent ses derniers résultats en course, notamment sa deuxième place en France le week-end dernier, le Britannique n’a réalisé que le septième meilleur temps de cette première heure de roulage. À la mi-séance, le pilote de Mercedes se battait avec Carlos Sainz Jr et Sergio Pérez. Mais il n’a finalement pas pu rivaliser avec la vitesse de pointe des Ferrari et des Red Bull. Reste à voir s’il saura se reprendre lors de la deuxième séance d’essais libres.

Le classement des EL1

1- Carlos Sainz Jr (Ferrari) : 1:18.750

2- Max Verstappen (Red Bull) : +0.130

3- Charles Leclerc (Ferrari) : +0.289

4- Lando Norris (McLaren) : +0.549

5- George Russell (Mercedes) : +0.856

6- Sergio Pérez (Red Bull) : +0.872

7- Lewis Hamilton (Mercedes) : +0.960

8- Daniel Ricciardo (McLaren) : +1.091

9- Esteban Ocon (Alpine) : +1.598

10- Fernando Alonso (Alpine) : +1.627

11- Sebastian Vettel (Aston Martin) : +1.633

12- Lance Stroll (Aston Martin) : +1.664

13- Pierre Gasly (AlphaTauri) : +1.706

14- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : +1.945

15- Zhou Guanyu (Alfa Romeo) : +2.060

16- Alexander Albon (Williams) : +2.084

17- Kevin Magnussen (Haas) : +2.171

18- Mick Schumacher (Haas) : +2.277

19- Robert Kubica (Alfa Romeo) : +2.429

20- Nicholas Latifi (Williams) : +2.663