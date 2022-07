Formule 1

F1 - GP de Hongrie : Leclerc, Ferrari... Verstappen a la pression

Publié le 29 juillet 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

Ayant profité de l’abandon de Charles Leclerc pour s’imposer en France le week-end dernier, Max Verstappen entend bien réitérer sa performance ce dimanche pour prendre le large au classement général. Toutefois, le Néerlandais s’attend à une lutte très serrée avec Ferrari au Grand Prix de Hongrie. Pour lui, la Scuderia a l’avantage de la piste.

Le week-end dernier, Max Verstappen a parfaitement su tirer profit de l’abandon de Charles Leclerc pour prendre un avantage considérable au classement général. Avec sa victoire en France, le Néerlandais compte 63 points sur son rival de chez Ferrari. Cependant, rien n’est encore fait puisqu’il reste encore une dizaine de courses à disputer. Charles Leclerc a donc le temps de faire son come-back, et cela pourrait commencer ce dimanche lors du Grand Prix de Hongrie. Si Max Verstappen entend reproduire la même prestation qu’au Castellet, il est néanmoins conscient que Ferrari aura l’avantage de la piste et s’attend donc à une lutte très serrée pour la victoire.

« Je m’attends à un défi difficile face à Ferrari »

« Le Grand Prix de Hongrie ? Ce n’est pas compliqué à prédire, je m’attends à un défi difficile face à Ferrari, ils sont très rapides sur le type de virages que nous avons ici. Cela rendra les choses difficiles pour nous, en particulier au niveau de la performance sur un tour, et il faudra voir la météo, qui pourrait jouer un rôle samedi » a confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par Next-Gen Auto . Neuvième du Grand Prix de Hongrie la saison dernière, Max Verstappen entend obtenir un bien meilleur résultat cette année. Mais il devra néanmoins livrer un grand combat avec Ferrari pour y parvenir.

Verstappen veut faire mieux pour la suite de la saison

Le Néerlandais a ensuite fait un bilan de sa saison jusqu’à présent. S’il est globalement satisfait, Max Verstappen estime néanmoins que les choses auraient pu être meilleures notamment en début d’année : « La saison jusqu’à présent ? Ça s’est bien passé, mais il y a des choses que nous aurions pu mieux faire, surtout en début de saison. C’est ce sur quoi nous allons essayer de travailler pour la deuxième partie de la saison. »

