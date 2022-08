Formule 1

F1 : Verstappen lance un énorme avertissement à Red Bull

Publié le 1 août 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 1 août 2022 à 17h39

Ce dimanche, Max Verstappen a réalisé un nouvel exploit en s’imposant au Grand Prix de Hongrie alors qu’il partait de la dixième place. Mais en plus de son excellent résultat, le Néerlandais a pu compter sur une mauvaise stratégie de Ferrari, qui a certainement coûté des points précieux à Charles Leclerc dans la course au titre. Toutefois, le pilote de 24 ans estime que Red Bull ne doit pas se reposer sur ses lauriers et ne peut pas se permettre trop de problèmes techniques.

Ce dimanche, Max Verstappen était condamné à l’exploit pour prendre le large au classement général. Après quelques problèmes pendant les qualifications, le Néerlandais devait s’élancer de la dixième place, bien loin derrière Charles Leclerc, troisième. Cependant, le pilote de Red Bull a pu compter sur une mauvaise stratégie de la part de Ferrari en plus de son talent pour battre son rival en Hongrie et prendre le large dans la course au titre. En effet, Max Verstappen s’est imposé sur l'Hungaroring après une course parfaitement maitrisé, tandis que Charles Leclerc a terminé en sixième position. Ce sont donc 80 points qui séparent les deux hommes au classement général désormais. Avec cette avance considérable, Max Verstappen a une marge d’erreur assez conséquente. Toutefois, le Néerlandais rappelle que Red Bull ne peut pas se permettre d’avoir des problèmes techniques, comme ce samedi pendant les qualifications au vu de la pression de Charles Leclerc dans la course au titre.

F1 - GP de Hongrie : Verstappen a failli tout perdre https://t.co/DIhDG2DWfh pic.twitter.com/1502S5c9fg — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

« Nous ne pouvons pas avoir trop de problèmes comme samedi avec le moteur »

« Mes 80 points d’avance au classement général ? Bien sûr, c’est une excellente nouvelle. Mais nous ne pouvons pas avoir trop de problèmes comme samedi avec le moteur. Si cela avait tenu 3 tours de plus, j’abandonnais en début de course. Et je n’aurai pas 80 points d’avance, mais peut-être plus que 37 si Charles avait gagné avec le meilleur tour. Cela se joue à rien. Et même en course, vous savez, nous avons eu quelques petits problèmes avec l’embrayage et les passages de rapports de boîte, ce qui n’était pas génial. Dans l’ensemble, bien sûr, c’est bien, mais nous devons continuons à travailler, à essayer d’améliorer les choses » a-t-il confié dans des propos rapportés par NextGen Auto . Mais même si Red Bull a connu son lot de problèmes notamment en début de saison, Max Verstappen est toujours le leader au classement général et semble bien parti pour rafler son deuxième titre de champion du monde. Son avance, le Néerlandais la doit en partie aux soucis techniques de Ferrari, qui ont freiné Charles Leclerc à plusieurs reprises jusqu'à présent. Néanmoins, Max Verstappen est convaincu que la Scuderia fait de son mieux pour éviter ces problèmes et qu'il est donc difficile de dire qu'il a été aidé involontairement par l'écurie italienne.

« J’essaie toujours d’obtenir le meilleur résultat et l’équipe aussi »

« Est-ce que Ferrari m’a involontairement aidé jusqu’à présent ? Tout le monde essaie toujours de faire de son mieux et parfois c’est bien sûr un peu plus difficile à réaliser, mais je trouve ça difficile à commenter parce que personne ne fait exprès et tout le monde veut toujours essayer d’obtenir le meilleur résultat. De mon côté aussi, j’essaie toujours d’obtenir le meilleur résultat et l’équipe aussi. Parfois, vous faites mieux que les autres week-ends. Et nous avons également perdu pas mal de points de notre côté en ayant eu des problèmes de fiabilité. Je trouve donc difficile de dire qu’ils m’ont aidé parce qu’en fin de compte, vous devez toujours être performant vous-même et en équipe » a-t-il affirmé. Toujours est-il que Max Verstappen a parfaitement su profiter des soucis de Charles Leclerc pour prendre le large dans la course au titre.

Red Bull salue la performance de Verstappen en Hongrie