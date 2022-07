Formule 1

F1 : Russell pour créer la surprise, l’exploit pour Verstappen ?

Publié le 31 juillet 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

C’est sur l’Hungaroring de Budapest que les pilotes de Formule 1 disputeront la treizième étape de la saison ce dimanche. Après des qualifications rondement menées, George Russell s’élancera en tête de peloton devant Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc et pourrait bien créer la surprise en Hongrie. Max Verstappen, quant à lui, est condamné à l’exploit s’il veut prendre le large sur son rival Monégasque dans la course au titre.

Après un Grand Prix de France remporté par Max Verstappen, c’est en Hongrie que la Formule 1 a posé ses valises ce week-end. Pour la treizième étape de cette saison, les pilotes se donneront rendez-vous sur l’Hungaroring de Budapest ce dimanche. Après son nouvel abandon le week-end dernier, Charles Leclerc est remonté à bloc, bien décidé à rattraper son retard sur Max Verstappen au classement général. Si le Monégasque n’a pas réussi à décrocher la pole position, s’étant fait surprendre par une Mercedes et son coéquipier, il bénéficiera néanmoins d’un avantage certain sur Max Verstappen ce dimanche.

George Russell au top, Ferrari derrière

La Scuderia Ferrari était attendue au tournant lors de ces qualifications. Mais George Russell a créé la surprise ce samedi. Le pilote de Mercedes a réalisé le meilleur temps de la Q3, devant Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc. Le Britannique a devancé tout le monde et s’élancera donc en tête de peloton ce dimanche. Mercedes pourrait donc avoir une chance de décrocher sa première victoire de la saison. Lando Norris partira en quatrième position, suivi par Esteban Ocon. Contrairement à son compatriote Pierre Gasly, éliminé dès la Q1, le Français a obtenu un bon résultat avec son Alpine. Le pilote de 25 ans partira devant son coéquipier Fernando Alonso. Lewis Hamilton, ayant pourtant signé le meilleur temps de la Q1, ne doit se contenter que de la septième place. Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo démarreront le Grand Prix de Hongrie derrière lui.

Une véritable déroute chez Red Bull

Les grands perdants de ces qualifications sont très certainement les deux Red Bull. Après une plutôt bonne préparation lors des essais libres sur l’Hungaroring et des prestations satisfaisantes lors des Q1 et Q2, Max Verstappen n’a rien pu faire en Q3. N’étant clairement pas assez rapide en raison d’un problème technique, le Néerlandais ne s’élancera que de la dixième place ce dimanche. « Il n’y avait tout simplement pas de puissance lorsque je suis sorti des stands. Je ne suis pas encore allé voir l’équipe pour voir ce que c’était. C’est extrêmement frustrant, car il semblait qu’il y avait quelque chose au bout... La pole était possible. Surtout après la Q2, quand il semblait que ma vitesse était bonne » avait-il d’ailleurs expliqué à la sortie des qualifications, dans des propos rapportés par NextGen Auto . Sergio Pérez, quant à lui, a été éliminé dès la Q2. Le Mexicain n’est pas parvenu à améliorer son temps et s’est plaint d’avoir été gêné par Kevin Magnussen. Le deuxième pilote de Red Bull partira donc en onzième position pour ce Grand Prix de Hongrie. Autrement dit, l’écurie de Christian Horner est condamnée à l’exploit si elle veut obtenir un meilleur résultat que Ferrari. Max Verstappen, lui, devra tout donner s’il veut creuser l’écart avec Charles Leclerc dans la course au titre.

La grille de départ du Grand Prix de Hongrie

1- George Russell (Mercedes)

2- Carlos Sainz Jr (Ferrari)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Lando Norris (McLaren)

5- Esteban Ocon (Alpine)

6- Fernando Alonso (Alpine)

7- Lewis Hamilton (Mercedes)

8- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9- Daniel Ricciardo (McLaren)

10- Max Verstappen (Red Bull)

11- Sergio Perez (Red Bull)

12- Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

13- Kevin Magnussen (Haas)

14- Lance Stroll (Aston Martin)

15- Mick Schumacher (Haas)

16- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Sebastian Vettel (Aston Martin)

19- Pierre Gasly (AlphaTauri)

20- Nicholas Latifi (Williams)