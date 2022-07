Formule 1

F1 - GP de Hongrie : Largué, Verstappen explique sa déroute

Publié le 30 juillet 2022 à 19h35 par La rédaction

Les qualifications du Grand Prix de Hongrie se sont achevées ce samedi après-midi. Après les essais libres de vendredi, l'écurie Red Bull était attendue au tournant et se devait de réagir pour espérer devancer les Ferrari. Or, les pilotes Red Bull sont passés à côté de leurs qualifications. Max Verstappen n'a pas manqué de réagir et d'exprimer ses regrets.

Le Grand Prix de Hongrie est le théâtre du treizième épisode de la saison de Formule 1. Les pilotes avaient rendez-vous avec les qualifications ce samedi sur les courbes du Hungaroring. Alors qu'on attendait un nouveau duel entre les écuries Red Bull et Ferrari, c'est Mercedes qui a finalement raflé la mise, en obtenant la pole position avec George Russell. Max Verstappen, leader du classement des pilotes, a été victime d'une défaillance mécanique qui lui a coûté la pole position. Le Néerlandais a dû faire face à une panne de puissance. Le pilote Red Bull ne s'attendait pas à un tel scénario, qui le contraint à s'élancer en dixième position ce dimanche.

« Il n’y avait tout simplement pas de puissance »

Max Verstappen a vécu une véritable désillusion ce samedi à l'issue des qualifications. Alors que le champion du monde en titre s'attendait à une réaction de sa monoplace sur un circuit détrempé, qui aurait dû le mettre à son avantage, le Néerlandais à vu sa voiture le lâcher en pleine Q3. « Il n’y avait tout simplement pas de puissance lorsque je suis sorti des stands. Je ne suis pas encore allé voir l’équipe pour voir ce que c’était. C’est extrêmement frustrant, car il semblait qu’il y avait quelque chose au bout... La pole était possible. Surtout après la Q2, quand il semblait que ma vitesse était bonne », déplore Verstappen dans des propos relayés par NetxgenAuto .

« J'essayerai de dépasser le plus vite possible »

Max Verstappen a ensuite rebondi sur le scénario qu'il envisage ce dimanche afin de limiter la casse sur Charles Leclerc. Il dévoile ses espérances et loue les qualités des monoplaces Alpine sur le Hungaroring. « J’espère qu’on ne perdra pas trop de temps au départ par rapport aux gars avec qui on se bat. J’essaierai de dépasser le plus vite possible, on a un avantage en vitesse de pointe. À part sur les Alpine, on a vu l’an dernier à quel point elles savent être résistantes ici ! », constate le leader du championnat. Son coéquipier chez Red Bull n'a pas connu une meilleure journée.

