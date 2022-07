Formule 1

F1 - GP de Hongrie : La surprise Russell, Verstappen largué

Publié le 30 juillet 2022 à 18h23 par La rédaction mis à jour le 30 juillet 2022 à 18h29

Les qualifications du Grand Prix de Hongrie ont réservé leurs beaux lots de surprises ce samedi après-midi. Après les essais libres de ce vendredi, on attendait une nouvelle démonstration des Ferrari avec un Max Verstappen en embuscade, mais le scénario a été totalement différent. En effet, George Russell a surpris tout le monde et partira en pole position ce dimanche.

Le treizième épisode de la saison de Formule 1 se déroule ce week-end en Hongrie. Les pilotes avaient rendez-vous avec les qualifications ce samedi sur les courbes du Hungaroring. Les observateurs s'attendaient à un nouveau tour de force des Ferrari. Mais la pluie s'est abattue sur le circuit hongrois et a totalement rebattu les cartes. Carlos Sainz a perdu la seconde pole position de sa carrière au dernier moment. George Russell (Mercedes) a créé la surprise en réalisant le meilleur temps de la Q3, tandis que son coéquipier Lewis Hamilton s'est classé septième. De son côté, le leader du championnat du monde Max Verstappen (Red Bull) a déçu et partira seulement dixième ce dimanche.

Georges Russell en pole

Alors que la Scuderia Ferrari était attendue pour une nouvelle démonstration, c'est George Russell qui s'élancera en pole position pour la première fois de sa carrière ce dimanche. Le pilote britannique a profité de la pluie pour devancer Carlos Sainz à l'issue de la Q3. Charles Leclerc s'est également incliné à la régulière et termine en troisième position. Le leader du championnat du monde Max Verstappen a quant à lui été victime d'un incident moteur et s'élancera en dixième position ce dimanche. « Rien ne fonctionne ! », s'est emporté le Néerlandais dans sa radio. Lando Norris a réalisé une magnifique Q3 et partira en deuxième ligne, à la quatrième position. La surprise de ce début de journée, Nicholas Latifi, n'a pas su rééditer son exploit accompli dans la matinée (meilleur temps des EL3) et partira en dernière position.

Ocon brille, pas Gasly

Esteban Ocon et Alpine en général ont brillé durant ces qualifications ! Le pilote français a réalisé le cinquième temps des Q3, tandis que son coéquipier Fernando Alonso partira juste derrière lui (sixième). Ce circuit semble sourire à Esteban Ocon, vainqueur du GP de Hongrie la saison dernière. Ce n'est pas le cas de son compatriote Pierre Gasly. Le pilote Alpha Tauri poursuit sa saison galère, éliminé en Q1, et s'élancera en avant-dernière position au départ ce dimanche. Le Français a évité de peu la dernière position, puisque la direction de course avait décidé d'annuler son temps de référence avant de revenir sur sa décision. « Je n’ai pas vu les images encore. Je suis dégoûté, franchement, parce que c’était un bon tour qui me permettait de passer en Q2. On était alors en 13e position. Il va falloir revoir et voir à quel point (les limites de la piste ont été dépassées), on n’avait pas les bonnes caméras, donc on n’a pas pu voir exactement », déplore Gasly au micro de Canal + .

La grille de départ du Grand Prix de Hongrie

1- George Russell (Mercedes)

2- Carlos Sainz (Ferrari)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Lando Norris (McLaren)

5- Esteban Ocon (Alpine)

6- Fernando Alonso (Alpine)

7- Lewis Hamilton (Mercedes)

8- Valtteri Bottas (Alpha Romeo)

9- Daniel Ricciardo (McLaren)

10- Max Verstappen (Red Bull)

11- Sergio Perez (Red Bull)

12- Guanyu Zhou (Alpha Romeo)

13- Kevin Magnussen (Haas)

14- Lance Stroll (Aston Martin)

15- Mick Schumacher (Haas)

16- Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Sebastian Vettel (Aston Martin)

19- Pierre Gasly (Alpha Tauri)

20- Nicholas Latifi (Williams)