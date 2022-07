Formule 1

F1 - GP de Hongrie : Désespéré, Pierre Gasly attend un miracle

Publié le 30 juillet 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Après une première moitié de saison très difficile, Pierre Gasly débarque en Hongrie avec l’ambition de faire au moins un top 10. Pour le moment, son AlphaTauri est loin de répondre à ses attentes, en témoignent les deux premières séances d’essais libres. Avant le Grand Prix de dimanche, le Français espère qu’il y aura un peu de pluie, des conditions qu’il préfère.

Pierre Gasly ne s’attendait sûrement pas à vivre une saison aussi difficile. Après ses belles performances de l’an dernier, le pilote AlphaTauri espérait confirmer et pourquoi pas faire son retour chez Red Bull. 13ème du classement des pilotes, Gasly est très loin d’Esteban Ocon, son compatriote français, qui pointe à la 8ème place avec 40 points supplémentaires, un gouffre à ce stade de la saison. L’an dernier, à la même époque, Pierre Gasly avait 50 points. Synonyme des performances d’AlphaTauri et du Français cette saison…

Son AlphaTauri est moins performante que l’an dernier

« Nous savons que nous ne sommes pas assez compétitifs. D'autres ont fait de gros progrès. Alfa Romeo a bien progressé, Haas a bien progressé. Tout le monde. Alpine a beaucoup progressé. En fin de compte, l'année dernière, nous nous battions peut-être pour être en tête du peloton. Et je ne sais pas combien de fois je me suis qualifié aux côtés de Charles [Leclerc], mais nous étions toujours sur la même ligne. Et cette année, c'est beaucoup plus difficile », tentait de justifier Pierre Gasly avant le Grand Prix de France la semaine dernière.

Gasly fait ce qu’il peut en Hongrie

Ce week-end, Gasly espère logiquement faire mieux en Hongrie sur le Hungaroring. Mais après les deux premières séances d’essais libres, le pilote français n’a pas vraiment rassuré. 13ème en EL1 et 15ème en EL2, Pierre Gasly se satisfait de ce qu’il a fait, même s’il sait qu’il est encore loin d’être au niveau pour espérer quelque chose. « J’étais assez content de mon tour et j’ai réussi à en faire un bon en Libres 2. Mais en termes de performances, nous ne sommes pas encore là. Nous glissons trop, donc nous devrons voir ce que nous pouvons changer d’ici demain pour être plus rapides. Il n’y a pas de problème majeur avec l’équilibre, et j’avais l’impression d’être vraiment à la limite, de faire un tour propre, mais le temps ne semble pas refléter cela, nous devrons donc l’analyser ce soir », expliquait Gasly dans des propos relayés par Nextgen Auto.

Pierre Gasly..sur ses difficultés actuelles..pas récompensé de ses efforts..mais si on ne peut changer le passé, on peut changer le futur..des paroles de leader..Come on Pierre…#rtbfsport @f1 #HungarianGP ⁦@PierreGASLY⁩ pic.twitter.com/JIhfQuiueI — VIGNERON GAETAN (@VIGNERONGAETAN) July 28, 2022

« Un peu de pluie ne serait pas une mauvaise chose pour nous »