Après la bombe Vettel, Hamilton lâche des indices sur sa retraite

Publié le 30 juillet 2022 à 08h35 par La rédaction

C'est désormais officiel depuis ce jeudi, Sebastian Vettel prendra sa retraite à l'issue de la saison de Formule 1. Le quadruple champion du monde a communiqué sa décision et cela suscite notamment de grosses réactions dans le paddock. Interrogé sur son propre avenir, Lewis Hamilton, plus âgé de deux ans que l'Allemand, assure ne pas penser à la fin de sa carrière.

Une page va se tourner à la fin de cette saison de F1. Après 16 saisons dans la catégorie reine, l'Allemand prendra sa retraite pour se consacrer pleinement à sa vie de famille. Suite à cette annonce, les observateurs de Formule 1 s'interrogent notamment sur la suite de la carrière de Lewis Hamilton (Mercedes), qui est de deux ans son ainé. Mais le pilote britannique ne pense pas à cela et inscrit sa réflexion dans un futur proche. La décision de Vettel ne l'influencera pas, il souhaite être au départ l'an prochain.

« Je ne pense pas à la retraite »

Les journalistes n'ont pas manqué de questionner Lewis Hamilton après l'annonce de la retraite de Sebastian Vettel. Le sujet était déjà sur la table en fin de saison dernière suite au sacre de Max Verstappen que le Britannique avait du mal à digérer. Mais pour l'heure, la retraite ne semble pas d'actualité. « C'est un rappel pour moi qui suis dans cette partie de ma carrière où les personnes avec lesquelles j'ai grandi et couru pendant si longtemps commencent à s'arrêter. Ce sera ensuite au tour de Fernando [Alonso] ? Je serai le plus vieux, je suppose. Je ne pense pas à la retraite parce que je pense à la façon dont je peux améliorer cette voiture, quelle est la prochaine étape dont nous avons besoin pour que cette équipe gagne à nouveau, quelle est la feuille de route pour gagner un autre championnat du monde », clarifie Hamilton dans des propos relayés par le Mirror .

« Je me bats encore contre ces choses-là. »

Pilote engagé en dehors du paddock, Hamilton se dit heureux de continuer tant que son corps et son esprit le lui permettront. « Quelles sont les étapes que nous devons franchir pour que tout le monde soit aligné dans ce sport, afin de faire plus pour commencer à refléter réellement le travail que nous essayons de faire en termes de diversité. Quand je parle de carburant restant dans le réservoir, je me bats encore pour ces choses et je sens que j'ai encore beaucoup à faire. Je ne pense pas que j'irai jusqu'à m'épuiser complètement et ne plus rien avoir, mais j'espère que c'est encore loin », ajoute le pilote Mercedes dans des propos relayés par le Mirror .

