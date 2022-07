Formule 1

GP : Après le nouveau fiasco de Mercedes, Hamilton est dépité

Publié le 30 juillet 2022 à 13h35 par Jules Kutos-Bertin

Après quatre podiums de rang, Lewis Hamilton espère forcément poursuivre sa série sur le Grand Prix de Hongrie. Mais ce ne sont pas les deux premières séances d’essais libres qui vont le rassurer. En difficulté, le pilote anglais est tombé à la 13ème place. Hamilton a déploré le niveau de sa monoplace et sait déjà que le week-end sera difficile.

Vainqueur à huit reprises du Grand Prix de Hongrie, Lewis Hamilton s’attend à une course beaucoup plus compliquée cette saison. Même s’il reste sur quatre podiums de suite, le pilote anglais est conscient des difficultés de Mercedes cette année. « Nous nous concentrons sur la Hongrie et sur un circuit très différent ; serré, sinueux et bosselé, presque à l’opposé du circuit où nous étions en France. Il est difficile de prédire comment nous nous en sortirons car nos attentes cette année n’ont pas toujours correspondu à la réalité, en ce qui concerne les pistes adaptées ou non à notre W13 », confiait Toto Wolff en marge de ce nouveau week-end de Grand Prix.

Lewis Hamilton a chuté aux EL2

Après un Grand Prix de France où il a terminé à la deuxième place, Lewis Hamilton savait pertinemment que les conditions ne seraient pas les mêmes en Hongrie. Et cela s’est vu lors des deux premières séances d’essais libres. D’abord 7ème, Hamilton est tombé à la 11ème place lors des EL2. Pas très rassurant avant de remonter en piste ce samedi après-midi… « Les changements de réglages avant les essais libres 2 ont rendu la W13 difficile à maîtriser, les deux pilotes souffrant d'une mauvaise adhérence et d'une instabilité générale », a expliqué Mercedes ce vendredi.

Mercedes se justifie

« L'équipe a expérimenté un profil de Halo redessiné, une nouvelle cloison latérale d'aileron arrière et un nouveau volet arrière avec une cambrure accentuée. Bref, c'était un peu trop et c'est parti dans tous les sens en piste, à l'image de la chaleur que s'est fait Lewis Hamilton au virage n°4, ou la difficulté de George Russell à faire tourner sa Flèche d'argent sans bloquer les roues dans le virage n°1 », a poursuivi l’écurie allemande.

📻 Hamilton : « La voiture est instable »#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/rBW7SoFisZ — Secteur F1 (@Secteur_F1) July 29, 2022

« Ça va être un week-end difficile »