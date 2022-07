Formule 1

F1 - GP de Hongrie : Les 8 coups de maître de Lewis Hamilton

De retour en Hongrie ce week-end, Lewis Hamilton se verrait bien remporter pour la 9ème fois cette course. Recordman du nombre de victoires sur un même Grand Prix avec Michael Schumacher, le pilote anglais a fait du Hungaroring son terrain de jeu. Retour sur ses huit victoires en terres hongroises.

Même si les deux premières séances d’essais libres n’ont pas été convaincantes, c’est dans le costume de maître des lieux que Lewis Hamilton débarque sur le Grand Prix de Hongrie. Tout au long de son immense carrière, le pilote anglais s’est imposé à huit reprises sur le Hungaroring, un chiffre qu’il partage avec Silverstone. Aux côtés de Michael Schumacher, Lewis Hamilton est le pilote de Formule 1 ayant eu le plus de victoires sur le même circuit.

Lewis Hamilton démarre fort

Son histoire d’amour avec le Grand Prix de Hongrie débute en 2007 pour sa première saison en Formule 1. Deuxième des qualifications derrière Fernando Alonso, son coéquipier chez McLaren, Lewis Hamilton partira finalement en pôle position suite à la rétrogradation de cinq places de l’Espagnol qui a bloqué le jeune anglais dans les stands. Résultat, Hamilton profitera à 100% de cette pôle position pour aller décrocher sa troisième victoire en Formule 1 dans un Grand Prix qu’il aura mené de bout en bout. Deux ans plus tard, Hamilton réédite la performance. Parti en 4ème position, le septuple champion du monde prend un départ surpuissant et talonne Fernando Alonso, alors chez Renault. L’Espagnol ne lui tiendra pas tête longtemps, avant d’abandonner suite à un problème d’écrou. Deuxième succès en Hongrie pour Lewis Hamilton qui devra attendre trois ans pour retrouver le goût de la victoire sur le Hungaroring.

Premier succès avec Mercedes

2012, Sebastian Vettel domine la Formule 1. Depuis son arrivée chez Red Bull, l’Allemand est presque intouchable. Mais en Hongrie, le maître des lieux n’a pas changé. Parti en pôle position, Lewis Hamilton résiste à Kimi Räikkönen et Romain Grosjean qui complèteront le podium. Mêmes acteurs et même résultat l’année suivante. Parti en tête, Lewis Hamilton est sous pression mais tient parfaitement sa position. Derrière lui, la bataille fait rage mais pas de quoi faire trembler l’Anglais qui remporte sa première course sous les couleurs de Mercedes.

Hamilton en patron

Trois années après, des têtes bien connues de la Formule 1 ont fait leur apparition, dont une en particulier : Max Verstappen. A l’époque, le jeune pilote néerlandais est encore trop juste pour concurrencer Lewis Hamilton. En 2016, c’est avec Nico Rosberg, son coéquipier chez Mercedes, que le pilote anglais se dispute la tête de ce Grand Prix. Finalement, Hamilton, parti deuxième, passera devant dès le premier virage avant de conforter sa place jusqu’au bout. En 2018, Lewis Hamilton glane son sixième succès sur le Grand Prix de Hongrie. Parti en pôle, le pilote Mercedes peut remercier Valtteri Bottas, son coéquipier, qui aura couvert ses arrières. Jamais inquiété, Hamilton déroule. L’année suivante, Lewis Hamilton aura plus de mal à dessiner son succès mais le résultat reste le même. Malgré la première pôle de Max Verstappen en F1, l’Anglais le dépassera à trois tours de l’arrivée après une stratégie payante de Mercedes. La septième victoire de Lewis Hamilton en Hongrie.

Dernier coup de maître en 2020

Enfin, le huitième sacre en 2020. Loin de 2019 et de la bagarre avec Max Verstappen, Lewis Hamilton assoit son autorité. Encore une fois en pôle position, le pilote de l’écurie Mercedes aura été tranquille pendant toute la course. Cerise sur le gâteau : Hamilton s’autoriser a un arrêt aux stands à quatre tours de l’arrivée afin de s’adjuger le meilleur tour en course. Cela fait désormais huit victoires sur le Grand Prix de Hongrie pour Lewis Hamilton, record de Michael Schumacher égalé. Avant de le battre ce dimanche ?