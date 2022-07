Formule 1

F1 : Messi, Barça… Carlos Sainz s’emporte

Publié le 29 juillet 2022 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 29 juillet 2022 à 20h39

Ce week-end se tiendra en Hongrie le treizième épisode de la saison de Formule 1. L'occasion pour les fans de Formule 1 d'admirer une dernière fois leurs idoles avant la trêve estivale. De passage en Italie, Carlos Sainz a fait la rencontre de quelques fans qui lui ont réservé une surprise pour le moins étrange, en lui tendant un maillot du FC Barcelone floqué au nom de Lionel Messi, lui qui est pourtant un grand fan du Real Madrid...

Le suspens bat son plein durant cette saison de F1, mais les fans de la discipline devront faire preuve de patience avant de revoir les pilotes. Le Grand Prix de Hongrie sera la dernière course disputée avant la trêve estivale. En attendant, les passionnés de F1 chassent leurs idoles afin d'échanger le temps de quelques minutes pour prendre une photo ou obtenir un autographe de leur pilote favori. C'est le cas de quelques admirateurs de Carlos Sainz, qui lui ont réservé une mauvaise surprise. En effet, les fans en question ont brandi un maillot du FC Barceloneau pilote espagnol, supporter du club rival, le Real Madrid. Un comportement qui a déçu Sainz.

a fan asked carlos sainz to sign his barcelona shirt and he went “no, im not signing this” 😭 pic.twitter.com/WF6D4ndvf6 — ً (@forsainz) July 27, 2022

Mauvaise surprise pour Carlos Sainz

De passage en Italie, avant de se rendre en Hongrie pour y disputer le treizième Grand Prix de la saison, Carlos Sainz est tombé sur quelques individus qui se sont montrés très taquins à son égard. Lorsque Carlos Sainz a baissé la vitre de sa voiture, ses fans lui ont tendu un maillot du Barça floqué du nom de Lionel Messi, désormais au PSG. Une situation qui a laissé de marbre le pilote espagnol qui est né à Madrid et qui supporte depuis son plus jeune âge le Real Madrid. The Mirror rapporte que Sainz a refusé de signer le maillot blaugrana en raison de son attachement pour le Real et a fait demi-tour par la suite, agacé de leur comportement.

Sainz bien placé à l'issue des EL2

Carlos Sainz réalise une belle saison avec comme point d'orgue sa première victoire dans la catégorie reine lors du Grand Prix de Silverstone. La deuxième séance d'essais libres se tenait ce vendredi après-midi et le pilote Ferrari a confirmé les attentes placées en lui, prenant ainsi la troisième place des essais, après avoir remporté la première séance. Charles Leclerc (Ferrari) a dominé cette seconde séance, devançant Lando Norris (McLaren), et donc Carlos Sainz. Le leader du championnat du monde Max Verstappen est au pied du podium tandis que Lewis Hamilton pointe à la onzième place et que les Français Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri) se classent respectivement 13ème et 15ème.

Les débuts tendus entre Verstappen et Sainz