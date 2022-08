Formule 1

F1 : Verstappen explose tout, Gasly hallucine

Publié le 17 août 2022 à 18h35 par Arthur Montagne

Issus de la même génération, mais également du giron Red Bull, Pierre Gasly et Max Verstappen se sont affrontés sur de nombreuses pistes depuis leurs débuts. Les deux pilotes ont même été coéquipiers durant 12 courses chez Red Bull. Et le Français reconnaît qu'il est impressionné par les progrès du Néerlandais, champion du monde en titre et idéalement placé pour conserver son sacre.

Présenté comme un grand talent de la Formule 1, Max Verstappen a été couvé par Red Bull jusqu'à ses débuts chez Toro Rosso en 2015. Mais très rapidement, le Néerlandais va être promu chez Red Bull où il remplace Daniil Kvyat à partir du Grand Prix d'Espagne en 2016. Une course qu'il va remporter, profitant de l'accrochage entre les deux Mercedes de Nico Rosberg et Lewis Hamilton. La naissance d'un champion, qui a seulement 17 ans, mais qui attendra toutefois 2021 pour décrocher son premier titre mondial. Il faut dire que le Néerlandais, arrivé très jeune en F1 a du mûrir et gommer certains défauts notamment en terme d'agressivité. C'est qu'explique Pierre Gasly qui connaît parfaitement Max Verstappen. Les deux pilotes n'ont effectivement qu'un an d'écart et sont tous les deux issus du giron Red Bull.

Gasly impressionné par les progrès de Verstappen

Par conséquent, Pierre Gasly et Max Verstappen se sont régulièrement croisés sur les pistes et le Français reconnaît qu'il est impressionné par l'évolution du champion du monde en titre. « Je cours avec Max depuis 15 ans, même avant la Formule 1, c’était toujours intense de courir contre lui. C’est ce que j’ai toujours aimé, les batailles que nous avons eues dans le passé. La course très serrée. Il est évidemment extrêmement talentueux. Il est excellent. Je pense que l’expérience et la combinaison de ce qu’il a construit avec Red Bull Racing est juste un package incroyablement efficace », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

«Il tire vraiment le meilleur de ce que Red Bull lui offre»

Pierre Gasly est bien placé pour connaître la place prépondérante de Max Verstappen chez Red Bull puisqu'en 2019, les deux hommes occupent les baquets chez Red Bull, mais le Français ne tiendra que 12 courses avant d'être rétrogradé chez Toro Rosso, Max Verstappen ayant largement pris le dessus. Pierre Gasly décrit ainsi la façon dont son ancien coéquipier a gommé ses défauts : « Ils l’ont prouvé. Il était probablement un peu brut quand il est arrivé en F1, très agressif et a fait quelques erreurs au départ même s’il a toujours été super compétitif. Mais je pense qu’au cours des dernières années, il a totalement prouvé et exploité son potentiel. Il fait maintenant très rarement des erreurs et engrange les bons week-ends les uns après les autres. Il tire vraiment le meilleur de ce que Red Bull lui offre. C’est très impressionnant mais comme je l’ai dit, c’est toujours amusant de courir contre lui et j’espère avoir de très bonnes et intenses batailles à l’avenir contre lui. »

Verstappen fonce déjà vers un deuxième titre

En progrès constant, Max Verstappen semble doit avoir effacé ses défauts qui faisaient de lui un pilote très agressif. Champion du monde la saison dernière au terme d'une année éprouvante et d'une lutte intense avec Lewis Hamilton, le Néerlandais gère parfaitement la pression. Des progrès qui lui permettent de dominer la saison 2022. Fort de son expérience, le pilote Red Bull ne commet aucune erreur, à l'inverse de son rival Charles Leclerc et possède 80 points d'avance au classement général à 9 courses de la fin de la saison. Avec 8 victoires en 13 Grands Prix, Max Verstappen survole la saison et confirme les progrès qui impressionnent même Pierre Gasly.