Formule 1

Lewis Hamilton se lâche sur le calvaire de Mercedes

Publié le 19 août 2022 à 11h35 par Hugo Chirossel

Alors qu’il s’était battu jusqu’au bout afin de remporter le titre l’année dernière, Lewis Hamilton et Mercedes ont vécu des débuts compliqués cette saison. Sixième au classement des pilotes, le Britannique a probablement vu ses espoirs de remporter le championnat s’envoler. Il s’est confié sur les problèmes rencontrés récemment par son écurie et sur la frustration provoquée par le Grand Prix d’Abu Dhabi, qui a permis à Max Verstappen d’être sacré champion du monde il y a quelques mois.

La saison 2021 de Formule 1 restera probablement dans les mémoires. Max Verstappen et Lewis Hamilton nous ont offert une bataille acharnée pour le titre, jusqu'au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Après l’accident de Nicolas Latifi, le pilote néerlandais avait décidé de rentrer au stand afin de changer ses pneus. La direction de course lui avait ensuite permis de dépasser les retardataires et de se placer juste derrière le Britannique, alors qu’il ne restait plus qu’un seul tour à effectuer. Max Verstappen a donc pu doubler Lewis Hamilton et remporter le championnat, une issue qui a fortement affecté le pilote Mercedes : « c’était vraiment rude », a-t-il confié à ce sujet, dans un entretien accordé à Viaplay .

F1 : Le successeur d’Hamilton déjà trouvé ? La réponse de Mercedes https://t.co/S3CNfbOXJP pic.twitter.com/SljGRnxThw — le10sport (@le10sport) August 18, 2022

Un début de saison compliqué

Il a poursuivi en déclarant que « mon hiver a été marqué par une grande réflexion sur moi-même... J’étais entouré par ma famille, c’était la plus belle chose. Ma famille a vraiment, vraiment bien réagi et tous sont venus autour de moi. Je n’étais pas sur mon téléphone, je n’étais pas sur les réseaux sociaux... Je jouais juste avec les enfants, en construisant des bonhommes de neige. On jouait dans l’eau, on jouait dans les vagues . » De quoi le faire réfléchir à la suite qu’il souhaitait donner à sa carrière ? Lewis Hamilton a continué à s’entraîner, « parce que c’était plutôt sain pour mon état d’esprit, et j’ai beaucoup réfléchi, du genre : “qu’est-ce que je veux faire ensuite ? Comment je veux prendre ça ?” Ensuite, j’ai transformé le négatif en positif et je me suis dit : "ok, je vais revenir et me battre", et puis je n’ai pas eu la possibilité de me battre et de retrouver ce pour quoi je me suis battu l’année dernière . »

« J’ai eu du mal à me sentir à l’aise dans la voiture cette année »

Car le début de saison a été compliqué pour Mercedes. Après le changement de réglementation, l’écurie a vu Red Bull et surtout Ferrari revenir au premier plan : « ça n’a pas été parfait. Je n’ai certainement pas été parfait en coulisses. Je dirais que ça a été une vraie lutte, en particulier à la fin de l’année dernière, donc je suis passé par un vrai processus de croissance, de progression, un peu bizarre. J’ai essayé beaucoup de choses avec la voiture, des expérimentations, et ça nous a souvent pris de court. J’ai eu du mal à me sentir à l’aise dans la voiture cette année. Et finalement ce n’est plus le cas. Je suis plus dans une position de leader avec la voiture maintenant, c’est moi qui la dirige, plutôt qu’elle. C’est une bonne chose . »

« L’adversité ne fait que vous rendre plus fort »