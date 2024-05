Mercato : Un phénomène veut signer à l'OM

Arnaud De Kanel

Très en vue lors de la finale de la Coupe Gambardella remportée par l'OM samedi après-midi, Keyliane Abdallah fait énormément parler de lui. Le neveu de l'ancien attaquant olympien Toifilou Maoulida veut signer son premier contrat professionnel et il a une idée du club dans lequel il souhaite s'engager. Sans surprise, il s'agit de l'OM !

En voila un qui a fait forte impression et qui est entré dans le cœur des supporters de l'OM ce week-end. Titulaire en finale de la Coupe Gambardella, Keyliane Abdallah s'est distingué en inscrivant le premier but de la rencontre avant d'être impliqué sur les deux suivants. Connu avant cela pour être le neveu de Toifilou Maoulida, Abdallah a disputé ses premières minutes en Ligue 1 cette saison sous la houlette de Jean-Louis Gasset. Il aspire à continuer dans ce sens.

Abdallah veut signer à l'OM

Comme de nombreux joueurs issus du centre de formation, Keyliane Abdallah est stagiaire pro pour le moment mais il aimerait changer de statut comme l'a confirmé son oncle. « Il a toujours dit : " Je veux jouer à l'OM et marquer des buts comme tonton " », a déclaré Toifilou Maoulida pour La Provence . Il serait préférable pour l'OM de ne pas trop tarder car après ses performances en Gambardella, Keyliane Abdallah risque d'être courtisé.

«L’avenir technique»