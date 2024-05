Succession de Gasset : C'est terminé pour la priorité de l'OM ?

La rédaction

Qui prendra la suite de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche de l'OM ? De très nombreuses pistes sont évoquées dans la presse, mais aucun coach n’a été annoncé par les têtes pensantes marseillaises pour le moment. Priorité de l'OM pour le poste d'entraineur, Paulo Fonseca ne devrait pas s’installer dans le sud de la France cet été.

L’OM poursuit les recherches pour son futur entraîneur, et le dossier priorité du club serait sur le point de capoter définitivement. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur le10sport.com, Paulo Fonseca est depuis de longues semaines l’objectif numéro un de Pablo Longoria et ses équipes pour prendre les reines de l’Olympique de Marseille. Mais face à la concurrence de l’AC Milan, les Olympiens n’auraient pas fait le poids.

Rendez-vous prévu entre Milan et Fonseca ?

Après deux belles saisons au LOSC, Paulo Fonseca a attiré l’œil en Europe, et notamment celui de l’AC Milan. Alors que Stefano Pioli manager son dernier match sur le banc rouge et noir ce dimanche, les dirigeants lombards vont pouvoir se concentrer davantage sur leur nouvel entraîneur. D’après la Gazzetta dello Sport , un rendez-vous est même prévu entre le dauphin de l’Inter en Serie A et le technicien portugais.

