PSG : Une star critiquée, son entourage dénonce des «fake news» !

Considéré comme l’un des footballeurs les plus talentueux de sa génération, Gianluigi Donnarumma n’a jamais fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. Cette saison encore il a alterné le bon et le moins bon, mais dans son entourage on assure que les critiques dont il a pu faire l’objet ne sont pas justifiées.

Le poste de gardien a toujours été sujet à problèmes au PSG et ce n’est pas Gianluigi Donnarumma qui dira le contraire. Arrivé en 2022 avec l’étiquette de meilleur joueur de l’Euro, l’Italien a souvent défrayé la chronique pour ses sorties hasardeuses et même lorsqu’il a été très bon… ça n’a jamais duré longtemps.

« Donnarumma est devenu une attraction pour les réseaux sociaux »

Dans un long entretien accordé à Tuttosport , son agent a poussé un petit coup de gueule concernant le Donnarumma-bashing constant, qui existe en France comme en Italie. « Il est devenu une attraction pour les réseaux sociaux, pour les fakes news. Mais ce qui compte, ce ne sont que les résultats et il est parmi les meilleurs gardiens au monde » a expliqué Enzo Raiola, qui gère la carrière du gardien du PSG depuis le décès de Mino.

Un nouveau contrat l’attend au PSG

Au sein du club de la capitale on ne semble en tout cas pas prêter oreille à toutes ces critiques. Voilà plusieurs semaines déjà qu’une prolongation de contrat est évoquée pour Gianluigi Donnarumma, qui semble être destiné à devenir l’un des nouveaux visages du PSG avec le départ de Kylian Mbappé. Selon les dernières indiscrétions, ce nouveau contrat pourrait d’ailleurs être signé avant l’Euro, qui débutera le 14 juin prochain en Allemagne.