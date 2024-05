Mercato : Surprise, il ne veut plus revenir à l’OM !

Axel Cornic

Prêté au Genoa depuis janvier dernier, Vitinha pourrait amener pas moins de 25M€ à l’Olympique de Marseille grâce à son option d’achat. Mais si Alberto Gilardino aimerait beaucoup le garder, pour le moment on semble plutôt se diriger vers un nouveau prêt pour l’attaquant portugais, qui aurait les idées claires concernant son avenir à court terme.

Il devait devenir le nouveau fer de lance de l’attaque, mais pour le moment Vitinha a tout l’air d’être l’un des plus gros flop de l’histoire récente de l’OM. Recruté pour plus de 30M€ il semble être devenu un véritable poids pour le club au fil des mois et cet hiver, Pablo Longoria a décidé de le prêter au Genoa, où il a marqué deux buts en neuf rencontres de Serie A.

Mercato : Coup de tonnerre à l’OM, Aubameyang s’en va déjà ? https://t.co/BQ3y8PJosV pic.twitter.com/VLJdPUy1gq — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Gilardino veut garder Vitinha...

Ses prestations semblent au moins avoir séduit Alberto Gilardino ! L’entraîneur du Genoa a souvent laissé passer des messages en conférence de presse concernant sa relation avec Vitinha et il a clairement envoyé un message à ses dirigeants tout récemment, après la dernière journée de Serie A. « Vitinha ? J'espère que le club l'a vu et qu'on pourra intervenir pour m'offrir un cadeau » a glissé le coach transalpin au sujet de l’attaquant prêté par l’OM, buteur lors de la victoire face à Bologna (2-0).

Qui ne voudrait plus entendre parler de l’OM !