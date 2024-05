OM : Un transfert à 25M€ tombe à l'eau ?

Axel Cornic

Recruté à prix d’or lors du mercato hivernal 2023, Vitinha n’a pas convaincu à l’Olympique de Marseille et a été poussé vers la sortie en janvier dernier, avec un prêt au Genoa. Et s’il n’affole pas les statistiques, l’attaquant portugais semble se plaire en Serie A, où il pourrait bien poursuivre sa carrière.

Plus gros transfert de l’histoire de l’OM, Vitinha n’a jamais réussi à convaincre et Pablo Longoria a cru trouver une solution pour se débarrasser de lui. L’attaquant de 24 ans a en effet été prêté pour six mois au Genoa, avec une option d’achat fixée à 25M€.

Vitinha, le cadeau de Gilardino ?

En Serie A, il a surtout joué les doublures de Mateo Retegui et d’Albert Guðmundsson, mais cela ne l’a pas empêché d’avoir quelques moment de gloire comme avec son but face à Bologna, lors de la dernière journée du championnat (2-0). En marge de la rencontre, son coach a d’ailleurs lancé un appel assez étrange à ses dirigeants, concernant le joueur prêté par l’OM. « Vitinha ? J'espère que le club l'a vu et qu'on pourra intervenir pour m'offrir un cadeau » a déclaré Alberto Gilardino.

On se dirigerait plus vers un nouveau prêt