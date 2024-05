Mercato - PSG : Rabiot a déjà tranché pour un retour

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Adrien Rabiot quittera la Juventus librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors que son nom a été lié au PSG ces derniers mois, l'international français aurait d'ores et déjà tranché sur le sujet. Et Adrien Rabiot ne voudrait en aucun cas faire son retour à Paris.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a refusé de prolonger, alors que son contrat se terminait le 30 juin 2019. Refusant de laisser filer son joueur librement et gratuitement, la direction parisienne l'a mis au placard pendant plusieurs mois, espérant le voir changer d'avis. Toutefois, Adrien Rabiot s'est contenté de prendre son mal en patience, avant de rejoindre la Juventus pour 0€ à la fin de son engagement avec le PSG.

Rabiot est en fin de contrat le 30 juin

Lié à la Juventus jusqu'au 30 juin, Adrien Rabiot sera transféré librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne rempile pas d'ici-là. Alors que son nom est cité du côté du PSG, le milieu de terrain de 29 ans ne serait pas du tout favorable à l'idée de revenir à Paris cet été.

«Adrien Rabiot n'a pas envie de revenir au PSG»