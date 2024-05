Mercato - OM : Le plan B de Longoria a «pris sa décision»

Alexis Brunet

Depuis plusieurs jours, l'OM cherche à faire venir Paulo Fonseca pour remplacer Jean-Louis Gasset. Malheureusement, le Portugais serait très proche de rejoindre l'AC Milan. Pablo Longoria se serait donc rabattu sur son plan B, Sergio Conceição. Ce dernier a d'ailleurs annoncé en conférence de presse dernièrement avoir pris sa décision pour son avenir.

L'OM va encore une fois devoir repartir de zéro cet été. La mission de Jean-Louis Gasset s'est terminée et le club phocéen va devoir mettre la main sur un nouvel entraîneur. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la priorité de Pablo Longoria était Paulo Fonseca. Problème, le Portugais serait sur le point de s'engager avec l'AC Milan.

Conceição a pris sa décision

L'OM a donc décidé de se rabattre sur son plan B au poste d'entraîneur, à savoir Sergio Conceição, que Pablo Longoria a rencontré selon nos informations. Le Portugais pourrait quitter le FC Porto, suite à l'arrivée d'André Villas-Boas au poste de président des Dragões. En conférence de presse, l'ancien entraîneur du FC Nantes a d'ailleurs affirmé que sa décision pour la saison prochaine était prise, sans toutefois encore l'annoncer. « J’ai pris ma décision. Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé. Je le communiquerai dans les prochains jours. Lors de la conférence de presse, j’ai voulu faire comprendre que la situation était bien définie et que j’avais déjà pris ma décision. Villas-Boas va-t-il me convaincre de rester ? Il ne s’agit pas de convaincre… Il s’agit de regarder l’avenir ensemble et de le voir en toute sérénité, avec l’objectif d’unir le FC Porto. Tout ce qui s’est dit en dehors d’Olival (le centre d’entraînement du FCP) n’a pas été facile à gérer. »

Villas-Boas reste évasif sur l'avenir de Sergio Conceição