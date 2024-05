PSG : Il annonce le verdict pour le transfert de Griezmann à Paris

Thibault Morlain

Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG et à compter de la saison prochaine, le club de la capitale va devoir évoluer sans la star française. L'objectif de cet été pour Paris sera donc de remplacer Mbappé de la meilleure des manières. Mais avec qui ? Plusieurs noms circulent et alors qu'Antoine Griezmann a déjà été associé au PSG par le passé, ce dossier ne sera pas rouvert.

Un cycle s'est terminé au PSG et un autre va désormais débuter. En effet, avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale va devoir repartir sur un tout nouveau projet. Mais comment évoluer sans celui qu'on annonce au Real Madrid ? Cela sera loin d'être simple et Luis Enrique va donc devoir trouver la solution. On annonce notamment plusieurs transferts au PSG pour tenter de faire oublier Kylian Mbappé. Antoine Griezmann pourrait-il être l'heureux élu ?

« Griezmann n'est pas pisté par le PSG »

La succession de Kylian Mbappé est l'un des gros sujets à l'approche du mercato estival. Qu'est-il des plans du PSG ? Pour Le Parisien , Dominique Sévérac s'est prononcé sur l'arrivée d'une star comme Antoine Griezmann. Le journaliste a alors répondu : « Non, Paris ne cherche pas de star au sens où on l'entend en général. Il veut des joueurs plus collectifs, moins bling-bling que par le passé. Même si Antoine Griezmann n'est pas bling-bling, il n'est pas pisté par le PSG ».

Une prolongation à l'Atlético avant de finir aux Etats-Unis ?

A défaut d'être ciblé par le PSG, Antoine Griezmann devrait d'ailleurs plutôt poursuivre l'aventure à l'Atlético de Madrid. Superstar chez les Colchoneros, le protégé de Diego Simeone pourrait prochainement parapher un nouveau contrat, lui qui est actuellement lié jusqu'en 2026. Un départ de l'Atlético de Madrid n'est pas prévu dans l'immédiat pour Griezmann, lui qui regarde davantage vers les Etats-Unis pour terminer sa terrible.