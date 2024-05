EXCLU : Une grosse star veut s’arrêter à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenu l’un des cadres de la WWE depuis son arrivée en 2016, AJ Styles s’approche doucement de la retraite, alors qu’il fêtera ses 47 ans en juin. A l’occasion du show Backlash organisé du côté de Lyon, le10sport.com a pu s’entretenir avec la star du catch et évoquer la question de son avenir.

Visage de la TNA durant de longues années, AJ Styles s’est imposé comme un cadre de la WWE depuis son arrivée surprise et tardive au Royal Rumble en 2016, alors qu’il avait déjà 38 ans. Ce qui ne l’a pas empêché de marquer les esprits au sein de l’organisation reine du catch, avec notamment un règne de 371 jours en tant que champion du monde. Mais alors que sa retraite approche, AJ Styles conserve-t-il des objectifs pour les mois ou années à venir ? Le10Sport.com a pu interroger le Phenomenal One sur le sujet.

EXCLU : Un gros nom de la WWE lance un appel vers l’AEW ! https://t.co/8JG1spnwyL pic.twitter.com/V2pugaaSXi — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

« Je veux absolument terminer ma carrière ici »

« Il faut toujours avoir l'esprit d'équipe. Je ne veux pas penser que tout tourne autour de moi et que je mérite... Toutes ces choses. On ne mérite rien, nous le gagnons , nous a confié AJ Styles concernant ses ambitions pour la suite. Je veux juste être un joueur d'équipe la plupart du temps et en même temps me retrouver au sommet. » Relancé sur sa retraite, AJ Styles n’a pas hésité : « Je veux absolument terminer ma carrière ici. Quand je partirai, j'aimerais être ici, à la WWE. »

Une dernière pige à la TNA pour AJ Styles ?