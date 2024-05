EXCLU : Un gros nom de la WWE lance un appel vers l’AEW !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Repliée sur elle-même par le passé, la WWE a surpris ces dernières années en accueillant le temps d’un soir deux talents d’une autre compagnie, à savoir la TNA. En avril, c’est une membre de l’organisation reine du catch qui fut prêtée provisoirement en la personne de Shayna Baszler. En marge de Backlash, le10sport.com a souhaité savoir vers quel talent extérieur à la WWE se tournerait Bayley si elle avait le choix…

Les « portes interdites » sont désormais ouvertes à la WWE. La formulation est devenue source de fantasmes au fil des années chez les fans de catch après plusieurs partenariats noués permettant l’apparition de certains talents sous contrat avec une compagnie chez une autre, comme ce fut le cas de Kenny Omega (AEW) et Christian Cage (AEW) à la TNA ou bien de membres de la NJPW chez AEW. Longtemps autocentrée sur elle-même, la WWE n’hésite plus à reconnaître ce qui se fait ailleurs, allant jusqu’à accueillir le temps d’un soir Mickie James et Jordynne Grace, sous contrat et même championnes à la TNA à ce moment, lors des éditions 2022 et 2024 du Royal Rumble, ou bien à autoriser Shayna Baszler à se rendre à 'GCW Josh Barnett’s Bloodsport X' en avril dernier pour y affronter Masha Slamovich, pourtant présente dans le roster de la TNA.

🇫🇷 Comment ont réagi les stars de la #WWE à l’accueil phénoménal réservé par le public français durant le week-end de #WWEBacklash❓J’en ai parlé avec Bayley et AJ Styles, tous les deux dithyrambiques 🎥 Vidéo intégrale : https://t.co/FyJtnUs0TZ pic.twitter.com/Fl4iDIfEc8 — Bernard Colas (@BernardCls) May 14, 2024

Bayley « aime beaucoup Kris Statlander »

Dans le cadre du passage de Bayley en France pour Backlash au début du mois de mai, le10sport.com a souhaité savoir quelle adversaire extérieure à la WWE l’actuelle championne du monde souhaiterait-elle rencontrer. « En dehors de la WWE... J'aime beaucoup Kris Statlander », nous a révélé en exclusivité Bayley, ciblant ainsi une personne de l'AEW, principale concurrente de la WWE. « Je pense qu'elle est tellement athlétique, elle me rappelle un peu Rhea Ripley , poursuit la star sacrée à WrestleMania XL. On dirait vraiment qu'elle peut tout faire, alors j'aimerais bien monter sur le ring avec elle un jour. »

Une apparition à la WWE avant un sacre chez AEW

A 28 ans, Kris Statlander est apparu à une seule reprise à la WWE en avril 2019, présentée en tant que « Kristen » dans un match par équipe contre The IIconics (Billie Kay et Peyton Royce). « Karissa », aujourd’hui connue sous le nom d’Elektra Lopez à la WWE, était alors sa partenaire. Après de nombreuses apparitions sur la scène indépendante, Kris Statlander a réalisé ses débuts à l’AEW en novembre 2019 et totalise aujourd’hui plus de 100 matches avec la deuxième compagnie de catch aux États-Unis, au sein de laquelle elle fut championne TBS entre mai et novembre 2023. Reste à voir si l’appel du pied de Bayley sera entendu par Kris Statlander.