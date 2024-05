WWE : The Rock interpellé pour un match inédit et inattendu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La quarantième édition de WrestleMania a notamment été marquée par le retour de Dwayne ‘The Rock’ Johnson sur le ring, l’acteur d’Hollywood retrouvant son premier amour pour un match par équipe qui ne sera pas son dernier à la WWE. Alors que Cody Rhodes devrait être son prochain adversaire, un autre grand nom de la compagnie se dit prêt à affronter la star américaine.

Un invité de marque était présent pour le quarantième anniversaire de WrestleMania en avril. Plus de dix ans après son dernier gros combat, Dwayne ‘The Rock’ Johnson a retrouvé le ring à l’occasion d’un match par équipe l’opposant à Cody Rhodes et Seth Rollins, avec à ses côtés son cousin Roman Reigns. La star d’Hollywood devenue célèbre dans le monde du catch n’a pas lésiné sur les apparitions en ce début d’année 2024 et reviendra prochainement, avec une réelle possibilité de le voir affronter le nouveau champion incontesté de la WWE : Cody Rhodes.

AJ Styles se positionne pour The Rock

Mais d’autres talents de la WWE se verraient bien combattre The Rock à l’avenir. C’est le cas notamment d’AJ Styles, qui a posé sa candidature dans un entretien accordé à Sports Illustrated . « Bien sûr, je suis intéressé », a prévenu celui qui a vécu une soirée de rêve du côté de la LDLC Arena au début du mois lors de Backlash, le premier Premium Live Event (ou pay-per-view) de l’histoire de la WWE en France. AJ Styles émet toutefois une condition à cette rencontre de rêve : « Seulement si cela signifie que The Rock devient babyface (terme faisant référence à un catcheur ayant l’appui du public, NDLR) Je ne veux pas être un méchant médiocre. Je veux amener cela à un tout autre niveau ».

